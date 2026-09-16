ДжОНЙ удалил все посты в Instagram и оставил загадочный намек

·48·Культура
ДжОНЙ удалил все посты в Instagram и оставил загадочный намек

Популярный певец ДжОНЙ удалил все публикации со своей страницы в Instagram. Это произошло на фоне распространения различных слухов о его личной жизни и привлекло внимание фанатов.

Ранее в социальных сетях распространились фотографии ДжОНЙ с неизвестной женщиной и маленьким ребенком. В некоторых источниках предполагалось, что женщина на фото может быть предполагаемой супругой певица, а ребенок — его сыном или дочерью. Однако эта информация пока официально не подтверждена.

Интересно, что после удаления постов певец опубликовал в Instagram сторис загадочного содержания.

В ней появились следующие строки: «Видеть — значит верить. Но правда ли это или просто иллюзия?»

ДжОНЙ пока не дал официальных комментариев относительно женщины и ребенка на фотографиях, а также по поводу того, почему он «очистил» свою страницу.

Поэтому пока неизвестно, связано ли это решение певца с новым творческим проектом или с событиями в его личной жизни.

JONYInstagramЛичная жизньСемья
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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