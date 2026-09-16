Невеста, на свадьбе которой надели 52 килограмма золота, дала показания против мужа

Стали известны показания Чагли Оз Танчалан — супруги Мехмета Фатиха Танчалана, известного по прозвищу «Черный Хайдар из Вана», данные ею в прокуратуре. Она опровергла заявление мужа о том, что свадебные украшения «были взяты в аренду», и заявила, что ювелирные изделия на самом деле были куплены. Об этом сообщает Хаберлер.

По словам Чагли Оз, информация о том, что на свадьбе было собрано украшений и денег на сумму 43 миллиона турецких лир, также не соответствует действительности. Она также дала пояснения по поводу движения денежных средств в отчетах МАСАК и переоформления дорогих автомобилей, обвинив мужа в показухе и создании видимости несуществующих средств.

Украшения были взяты в аренду?

Чагли Оз опровергла заявление мужа о том, что золотые изделия были арендованы, и заявила, что они были куплены. По ее словам, все золото, надетое на свадьбу, в конце вечера было забрано Мехметом Фатихом Танчаланом.

Позже эти украшения были обнаружены в чемодане в дровяном сарае во время обыска, проведенного сотрудниками правоохранительных органов в Мурадие. О том, что некоторые браслеты оказались поддельными, Чагли Оз узнала позже из новостей.

Согласно ее показаниям, на церемонии обручения ей подарили ожерелье и два браслета, а диадема и пояс были временно взяты у ювелира. Позже ожерелье и браслеты были выкуплены Мехметом Фатихом Танчаланом и его семьей. Эти же украшения невеста носила и на свадьбе.

Чагли Оз рассказала, что когда она спросила мужа, откуда столько золота, он ответил: «Это регион племен, на свадьбах все надевают столько золота».

Объявление о 43 миллионах лир

Чагли Оз сообщила, что свадьбу, состоявшуюся 6 сентября в городе Ван, организовал ее муж, однако она не знала, за счет каких средств покрывались расходы.

На свадьбе было объявлено, что вместе с подарками, украшениями и деньгами, поступившими через ИБАН, собрано «43 миллиона лир в честь свадьбы Хайдар-бея». Тем не менее, Чагли Оз заявила, что не знала о сборе такой суммы, а большинство объявленных имен были вымышленными.

Она подчеркнула, что по указанию мужа было объявлено и о деньгах, которые на самом деле не поступали. По словам Чагли Оз, таким образом муж пытался показать людям приток крупных сумм денег.

Банковские операции также проверяются

Чагли Оз также дала пояснения по поводу денежных переводов, выявленных в ходе проверок МАСАК. Движение средств на сумму около 1,5 миллиона лир между ней и мужем она объяснила долговыми расчетами.

Кроме того, она сообщила, что отправила матери через 221 операцию около 5,2 миллиона лир, и эти средства были выделены на нужды матери, оплату аренды и повседневные расходы.

От матери же через 303 операции поступило около 6 миллионов 69 тысяч лир. Чагли Оз заявила, что эти деньги ранее передавались матери на хранение и возвращались по мере необходимости.

Было также прокомментировано движение средств на банковском счете племянника Мехмета Фатиха Танчалана — Мухаммеда Саита Танчалана. По словам Чагли Оз, поскольку муж не мог пользоваться собственными счетами из-за судебного процесса по алиментам, в некоторых случаях он использовал счет племянника.

По данным МАСАК, по этому счёту было зафиксировано 11 операций на сумму 644 тысячи лир.

Вопрос с дорогими автомобилями

В ходе следствия также изучается неоднократное переоформление дорогих автомобилей между членами семьи. МАСАК расценивает подобные действия как процесс «слоеобразования» (ламинирования), который может служить для сокрытия источников имущества, усложнения финансового мониторинга и обхода возможных мер по аресту активов.

Мехмет Фатих Танчалан опроверг это, заявив, что автомобили оформлялись на членов семьи на короткий срок для переноса специальных автомобильных номеров на новую машину. Он подчеркнул, что эти действия не имеют никакого отношения к отмыванию денег.

А дорогой автомобиль, зарегистрированный на ее собственное имя, она, по ее словам, купила на доходы от коммерческой деятельности.

Разрыв между доходами и образом жизни

В отчете МАСАК отмечается несоответствие между заявленной Танчаланом с 2020 года прибылью в размере около 1,1 миллиона лир и демонстрируемым им образом жизни.

Чагли Оз рассказала, что получала доход от социальных сетей и торговой деятельности. По ее словам, только за последние 3 месяца она заработала 2,5 миллиона лир на платформе Трендёл за счет рекламы косметической продукции. Она также подчеркнула, что на эти доходы были оформлены счета-фактуры.

Танчалан заявил, что в отчете МАСАК могла вкрасться ошибка, и он готов восполнить любые пробелы, если в его налоговых или коммерческих декларациях будут обнаружены недочеты.

В то же время Чагли Оз подчеркнула, что не причастна к незаконным средствам. По ее словам, муж создавал в соцсетях видимость несуществующих средств и поддерживал роскошный образ жизни временами за счет заимствований.

Главная прокуратура Вана продолжает изучать данные МАСАК, банковские операции, переоформление дорогих автомобилей, золото, надетое на свадьбу, а также движение денежных средств между подозреваемыми и их близкими.