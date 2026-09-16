Онйкс Boox представила три новых электронные книги на базе Android 16

Компания Онйкс Boox, занимающая уникальную нишу на рынке электронных устройств, представила три новые электронные книги, сочетающие в себе современные технологии. Согласно данным иксбт.ком, все представленные устройства работают на новейшей операционной системе Android 16 и предлагают пользователям широкие возможности. Новые модели получили названия Палма 3, Ноте Mini К и Ноте Air6 К, каждая из которых отличается своими конструктивными особенностями и техническими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Среди представленных устройств самым ожидаемым и необычным стала модель Палма 3. Этот гаджет кардинально отличается от традиционных электронных книг своим нестандартным форм-фактором. Устройство оснащено 6,13-дюймовым экраном с соотношением сторон, напоминающим современные смартфоны. Благодаря такому дизайнерскому решению устройство удобно носить в любом кармане, и оно очень напоминает обычный смартфон.

Технические характеристики и цена модели Палма 3

Несмотря на компактные размеры, Палма 3 отличается качественной сборкой. Как сообщает иксбт.ком, корпус устройства выполнен из алюминия и прочного стекловолокна. Также на задней панели имеется 16-мегапиксельная камера, что является редкостью для электронных книг.

Производительность устройства базируется на платформе Qualcomm К-6690. Пользователям доступны 6 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 3950 mAh. Стоимость этого необычного гаджета составляет 320 долларов США.

Классические модели: Ноте Mini К и Ноте Air6 К

В рамках новой презентации также были представлены два устройства классического типа с большим форматом экрана. Это модели Ноте Mini К и Ноте Air6 К с более широким дисплеем, которые призваны сделать процесс чтения и письма еще более комфортным.

Модель Ноте Mini К оснащена 8,52-дюймовым экраном, а версия Ноте Air6 К получила более крупную панель диагональю 10,3 дюйма. Оба устройства поддерживают работу со специальным стилусом, что является важным преимуществом для студентов, преподавателей и специалистов, работающих с текстами.

Интересно, что, несмотря на большие размеры, емкость аккумуляторов у этих моделей меньше, чем у Палма 3. В частности, Ноте Mini К получил батарею на 3150 mAh, а Ноте Air6 К — на 3700 mAh. Цена обеих классических электронных книг одинакова и составляет 580 долларов США.