Онйкс Boox представила три новых электронные книги на базе Android 16

·0·Технологии
Онйкс Boox представила три новых электронные книги на базе Android 16

Компания Онйкс Boox, занимающая уникальную нишу на рынке электронных устройств, представила три новые электронные книги, сочетающие в себе современные технологии. Согласно данным иксбт.ком, все представленные устройства работают на новейшей операционной системе Android 16 и предлагают пользователям широкие возможности. Новые модели получили названия Палма 3, Ноте Mini К и Ноте Air6 К, каждая из которых отличается своими конструктивными особенностями и техническими характеристиками. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Среди представленных устройств самым ожидаемым и необычным стала модель Палма 3. Этот гаджет кардинально отличается от традиционных электронных книг своим нестандартным форм-фактором. Устройство оснащено 6,13-дюймовым экраном с соотношением сторон, напоминающим современные смартфоны. Благодаря такому дизайнерскому решению устройство удобно носить в любом кармане, и оно очень напоминает обычный смартфон.

Технические характеристики и цена модели Палма 3

Несмотря на компактные размеры, Палма 3 отличается качественной сборкой. Как сообщает иксбт.ком, корпус устройства выполнен из алюминия и прочного стекловолокна. Также на задней панели имеется 16-мегапиксельная камера, что является редкостью для электронных книг.

Производительность устройства базируется на платформе Qualcomm К-6690. Пользователям доступны 6 GB оперативной и 128 GB встроенной памяти. За автономную работу отвечает аккумулятор емкостью 3950 mAh. Стоимость этого необычного гаджета составляет 320 долларов США.

Классические модели: Ноте Mini К и Ноте Air6 К

В рамках новой презентации также были представлены два устройства классического типа с большим форматом экрана. Это модели Ноте Mini К и Ноте Air6 К с более широким дисплеем, которые призваны сделать процесс чтения и письма еще более комфортным.

Модель Ноте Mini К оснащена 8,52-дюймовым экраном, а версия Ноте Air6 К получила более крупную панель диагональю 10,3 дюйма. Оба устройства поддерживают работу со специальным стилусом, что является важным преимуществом для студентов, преподавателей и специалистов, работающих с текстами.

Интересно, что, несмотря на большие размеры, емкость аккумуляторов у этих моделей меньше, чем у Палма 3. В частности, Ноте Mini К получил батарею на 3150 mAh, а Ноте Air6 К — на 3700 mAh. Цена обеих классических электронных книг одинакова и составляет 580 долларов США.

Onyx BooxЭлектронные книгиAndroid 16Palma 3Гаджеты
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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