В Лос-Анджелесе рухнул вертолет НБК, освещавший автокатастрофу, погибли три человека (видео)

В американском Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет телеканала НБК4, который вел репортаж с воздуха об автокатастрофе, в результате чего погибли три человека. Еще один человек был доставлен в больницу. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел вечером 15 сентября в районе Чатсворт города. Вертолет НевсЧоппер4 освещал произошедшее ранее дорожно-транспортное происшествие. В этом ДТП внедорожник врезался в городской автобус, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, а шесть получили ранения.

Вертолет упал на территории автостоянки примерно в 1,6 километра от места автокатастрофы, после чего начался пожар. В результате пожара также пострадали четыре автомобиля и два контейнера для хранения. На место происшествия было привлечено более 50 пожарных.

Сообщается, что среди погибших — два человека, находившихся на борту вертолета: журналистка воздушных репортажей Элиана Морено и пилот Джордж Марсинив. Третья жертва находилась на земле.

Причина падения вертолета пока неизвестна. Инцидент расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте (НТСБ) и Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США.