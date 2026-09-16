В Лос-Анджелесе рухнул вертолет НБК, освещавший автокатастрофу, погибли три человека (видео)

·32·Мир
В Лос-Анджелесе рухнул вертолет НБК, освещавший автокатастрофу, погибли три человека (видео)

В американском Лос-Анджелесе разбился новостной вертолет телеканала НБК4, который вел репортаж с воздуха об автокатастрофе, в результате чего погибли три человека. Еще один человек был доставлен в больницу. Об этом сообщает Reuters.

Инцидент произошел вечером 15 сентября в районе Чатсворт города. Вертолет НевсЧоппер4 освещал произошедшее ранее дорожно-транспортное происшествие. В этом ДТП внедорожник врезался в городской автобус, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, а шесть получили ранения.

Вертолет упал на территории автостоянки примерно в 1,6 километра от места автокатастрофы, после чего начался пожар. В результате пожара также пострадали четыре автомобиля и два контейнера для хранения. На место происшествия было привлечено более 50 пожарных.

Сообщается, что среди погибших — два человека, находившихся на борту вертолета: журналистка воздушных репортажей Элиана Морено и пилот Джордж Марсинив. Третья жертва находилась на земле.

В Лос-Анджелесе рухнул вертолет НБК, освещавший автокатастрофу, погибли три человека (видео)

Причина падения вертолета пока неизвестна. Инцидент расследуют Национальный совет по безопасности на транспорте (НТСБ) и Федеральное управление гражданской авиации (ФАА) США.

Элиана МореноNTSBFAAЧатсворт
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Редчайший случай в Азербайджане: плод обнаружен в области печени (видео)Редчайший случай в Азербайджане: плод обнаружен в области печени (видео)Сегодня, 13:54В Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественностьВ Иране блогера приговорили к смертной казни: ее дело шокировало общественностьСегодня, 11:25Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!Что лидер хуситов сказал бен Сальману? Воззвание, взбудоражившее Ближний Восток!Сегодня, 10:47Хуситы запустили дрон на Мекку? Мухаммед бин Салман прибыл в Египет за военной помощьюХуситы запустили дрон на Мекку? Мухаммед бин Салман прибыл в Египет за военной помощьюСегодня, 09:56Илон Маск предупредил о самом опасном сценарии с искусственным интеллектом (видео)Илон Маск предупредил о самом опасном сценарии с искусственным интеллектом (видео)Сегодня, 09:43Оторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыОторвавшееся в воздухе колесо и ужас в салоне: иранский самолет оказался на волоске от катастрофыСегодня, 09:10
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
В Турции узбекская невеста исчезла вместе с золотом на 5 млн лир
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
На Марсе обнаружили таинственный объект, похожий на медузу
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили
Действительно ли существует рыба Судного дня? Учёные ответили