Ота, вызванных в школу из-за драки детей, сами подрались между собой

Обычная школьная ссора в России получила неожиданное продолжение. После драки между двумя учениками их отцов вызвали в школу для выяснения обстоятельств. Однако в тот момент, когда взрослые, казалось бы, должны были решить проблему быстрее детей, ситуация приняла совершенно иной оборот.

Как выяснилось, оба отца не смогли найти общий язык и прямо в стенах школы поругались и подрались друг с другом.

Таким образом, конфликт, начавшийся между детьми, повторился и среди взрослых.

Детская драка «перекинулась» и на взрослых

Когда администрация школы вызывала родителей, цель была ясна: обсудить спор между учащимися и не допустить повторения подобных ситуаций.

Однако общение между двумя отцами также не завершилось мирным соглашением.

В результате в школе возникла странная ситуация: отцы, вызванные из-за драки их детей, сами подрались.

Естественно, этот случай вызвал различные шутливые реакции в социальных сетях. Ведь происшествие как будто продемонстрировало обратное толкование фразы «дети берут пример со взрослых».

«Яблоко от яблони...»

Среди тех, кто отреагировал на данное событие, нашлись и те, кто вспомнил широко распространенную в народе пословицу:

«Яблоко от яблони...»

Конечно, по одному случаю нельзя делать категоричные выводы о поведении детей или их родителей.

Тем не менее этот инцидент еще раз показывает, насколько важен личный пример взрослых при разрешении школьных конфликтов.

Вместо решения проблемы появилась новая

Школьные детские драки обычно могут быть разрешены путем проведения разъяснительных работ с участием педагогов и родителей.

А задача взрослых — не усугублять конфликт между детьми, а показать им, как разрешать разногласия мирным путем.

Но особенность этой ситуации заключалась в том, что взрослые, вмешавшиеся в детскую драку, сами не смогли урегулировать конфликт мирным путем.

В результате инцидент, бывший поначалу проблемой между двумя учениками, перерос в драку между двумя взрослыми прямо в школе.

Дети наблюдают за поступками взрослых

Психологи и педагоги подчеркивают, что поведение окружающих ребенка взрослых имеет важное значение в формировании его социальных навыков.

Ребенок учится тому, как разрешать конфликты, не только из нравоучений, но и из практики взрослых.

Если взрослые во время разногласий выбирают общение и компромисс, это может стать для ребенка положительным примером.

И наоборот, если проблема решается с помощью силы или агрессивного отношения, велика вероятность, что ребенок перенимет именно такой способ разрешения конфликтов.

Поэтому, хоть эта школьная история и может показаться забавной, за ней стоит серьезный воспитательный вопрос.

Самое интересное — вовсе не то, где началась драка

Самый странный аспект этой истории — вовсе не драка двух школьников.

Ситуация, привлекающая основное внимание — это то, что пришедшие в школу обсудить их драку отцы сами повторили ситуацию.

В то время как в школе детей должны учить мирному разрешению конфликтов, сами взрослые продемонстрировали противоположный пример.

А это заставляет задуматься над на первый взгляд смешной ситуацией и с воспитательной точки зрения.

Ведь детям легко сказать «не ссорьтесь».

Но то, как ведут себя сами взрослые во время конфликта — один из самых сильных уроков, преподносимых ребенку.