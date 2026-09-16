Космический телескоп Нанкй Граке Роман может прослужить до 22 лет

Ожидается, что новый космический телескоп NASA Нанкй Граке Роман проработает почти вдвое дольше, чем планировалось изначально. По данным Иксбт.ком, благодаря высокоточному выводу аппарата в космос удалось сэкономить значительно больше резервного топлива, что позволило продлить срок его научной эксплуатации до 22 лет. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Результат идеального запуска

Телескоп Роман, успешно выведенный в космос 30 августа текущего года с помощью ракеты-носителя SpaceX Falcon Heavy, в настоящее время направляется к рабочей зоне вблизи второй точки Лагранжа (Л2) системы Земля-Солнце. Эта точка находится на расстоянии около 1,6 миллиона километров от нашей планеты, где создаются наиболее благоприятные условия для научных наблюдений.

По расчетам специалистов, основной причиной резкого увеличения срока службы стала высокая точность процесса запуска. На первую крупную коррекцию траектории телескоп потратил всего 18 килограммов топлива, тогда как на этапе планирования для этого маневра предполагалось выделить до 200 килограммов. В результате значительная часть дополнительных ресурсов была полностью сохранена.

Легкость конструкции и запас топлива

Физический вес телескопа также стал важным фактором. Аппарат в сухом состоянии оказался почти на две тонны легче максимально допустимого значения, предусмотренного проектом. Это позволило перед запуском полностью заполнить четыре топливных бака, загрузив около 1100 килограммов топлива.

Таким образом, общая стартовая масса аппарата Роман составила 9173,5 килограмма. Даже при максимально заполненных баках телескоп отправился в космос, будучи на полтонны легче установленного лимита.

Предстоящие этапы и будущая эксплуатация

Изначально NASA планировало запасы топлива с учетом основной научной программы на пять лет и возможности продления еще на такой же срок. Теперь фактические показатели после запуска дают основания рассчитывать как минимум на 22 года эксплуатации при условии сохранения работоспособности других систем.

В сентябре запланирована еще одна коррекция траектории, а в начале декабря — маневр окончательного выхода на рабочую орбиту вблизи Л2. По предварительным оценкам NASA, эти операции также потребуют меньше топлива, чем планировалось.

После выхода на рабочую орбиту двигатели Роман будут использоваться не только для коррекции траектории, но и для поддержания позиции каждые 28 дней, а также для сброса момента, накопленного шестью маховиками системы ориентации. Стоит отметить, что еще на этапе проектирования NASA предусмотрело возможность автоматической дозаправки в космосе: телескоп оснащен соответствующими захватами и дистанционно открываемой теплоизоляцией.