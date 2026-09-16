Опухоль, которую приняли за обычный прыщ, получила загадочный диагноз спустя 19 лет

32-летняя американка Хоуп Шифер в 13 лет приняла появившуюся на лице припухлость за обычный прыщ. Однако позже ей диагностировали гемангиому — редкую опухоль, связанную с кровеносными сосудами на лице. Об этом сообщает Нид То Кнов.

Хоуп называет опухоль «Бетти». По ее словам, через опухоль можно почувствовать кровоток и пульсацию, а иногда пульсация видна даже со стороны. За эти годы «Бетти» переместилась с лица в сторону шеи и подбородка.

Поскольку опухоль прилегает к жизненно важному кровеносному сосуду, операция по ее удалению может представлять серьезный риск. Поэтому Хоуп, мать одного ребенка, пока отказалась от хирургического вмешательства.

«Многие годы я воспринимала опухоль как свой недостаток. Затем я решила дать ей имя, олицетворяющее силу, и назвала ее "Бетти"», — сказала она.

По ее словам, это имя отражает трудные периоды, связанные с медицинскими процедурами, физическим дискомфортом, буллингом и осознанием собственной ценности. Теперь Хоуп принимает «Бетти» как знак того, что она все еще жива, несмотря на все испытания, через которые ей пришлось пройти.

Опухоль появилась, когда Хоуп было 13 лет, в период полового созревания. Сначала она подумала, что это киста или большой прыщ, и попыталась его выдавить. Однако, не увидев никаких изменений, она обратилась к врачу.

Ее направили к сосудистому хирургу, и по результатам обследований был поставлен диагноз «гемангиома». Хоуп призналась, что в то время не до конца понимала, как это состояние повлияет на ее будущее.

На протяжении многих лет она проходила МРТ, КТ и специальные ультразвуковые исследования. Также проводились процедуры, направленные на введение лекарственных средств через кровеносные сосуды, чтобы уменьшить кровоснабжение опухоли.

Однако «Бетти» продолжала расти и увеличиваться. Позже врачи заявили, что из-за прилегания к жизненно важному сосуду повторная операция представляет серьезный риск.

«У меня есть трудности, связанные с моей внешностью. Но я мать, и для моего сына важнее, чтобы я была рядом живой и здоровой, чем чтобы моя внешность была идеальной», — сказала Хоуп.

По ее словам, состояние «Бетти» меняется изо дня в день. В некоторые дни она чувствует постоянную пульсацию, а область на лице становится тяжелой и чувствительной. Иногда кровоток заметен даже визуально.

После рождения ребенка «Бетти» еще больше сместилась к шее и стала более заметной.

С подросткового возраста Хоуп сталкивалась с дискриминацией и оскорблениями из-за своей внешности. Люди пялились на нее, шептались и отпускали разные комментарии. Это доходило до того, что она избегала посещения школы.

Даже во взрослом возрасте оскорбления не прекратились. В социальных сетях незнакомцы оставляли злобные комментарии о ее внешности, распространяли оскорбительные мемы и даже угрожали ей.

«Я превратилась из веселой и свободной девушки в человека, который хочет спрятаться. Но сегодня я все еще здесь, рассказываю свою историю и воспитываю сына. Значит, люди, которые меня унижали, не достигли своей цели», — сказала она.

Хоуп беспокоится, что ее внешность может измениться в будущем. Однако она не хочет, чтобы этот страх мешал ей жить полной жизнью.

«Я хочу быть здесь ради своего сына и жить с ним полной жизнью. Потребовались годы, чтобы примириться с "Бетти", и этот процесс все еще продолжается», — сказала она.

Хоуп подчеркивает, что принятие себя не означает любовь к каждому аспекту своей внешности или полную невосприимчивость к злым словам. Это осознание того, что внешность человека не определяет его право на любовь, уважение, счастье и полноценную жизнь.

Через свой опыт она хочет донести до сына и других одну мысль: внешность, отличающаяся от других, или иной образ жизни не умаляют достоинства человека.