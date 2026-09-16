NASA провело испытания группы автономных роботов с искусственным интеллектом

NASA протестировало новую технологию, способную радикально изменить космические исследования. В июле группа NASA ASTRA (Адаптиве Сенсинг Течнологй фор Респонсиве Аутономй) успешно завершила полевые испытания специальной группы из трех роботов, которые самостоятельно определяют научные задачи и координируют действия без прямых команд с Земли. Этот подход в будущем значительно ускорит и повысит эффективность изучения далеких планет. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Интеллектуальная система принятия независимых решений

Согласно данным иксбт.ком, в ходе испытаний дрон получал от людей только начальные научные цели, после чего самостоятельно выбирал область, оценивал риски и ожидаемые научные результаты, решая, какое устройство лучше подходит для задачи. На протяжении всего цикла система непрерывно проверяла риски в окружающей среде, переоценивала стратегию на основе новых данных и отчитывалась перед операторами.

Группа роботов, работавших на испытательном полигоне, состояла из одного БПЛА и двух роверов с различным оборудованием. В частности, дрон занимался поиском и разведкой, первый ровер помогал в составлении карт и навигации, а второй выполнял задачу по сбору образцов с помощью роботизированной руки.

Возможность динамического изменения задач

Основной вопрос полевых испытаний заключался в способности группы роботов автономно переключаться на новые цели в процессе выполнения задачи. Система показала высокие результаты в обоих случаях: когда ведущий дрон обнаруживал дополнительный интересный объект, он, не прерывая текущую миссию, вызывал на помощь другой аппарат для изучения находки.

Программы принятия решений опирались одновременно на объективные и субъективные критерии. К ним относились такие факторы, как доступность аппарата, расстояние до цели, скорость передвижения, научная ценность картографирования местности и важность получения новых данных для ученых сверх первоначального плана.

Как пояснила Бетани Тейлинг, главный исследователь проекта ASTRA в Центре космических полетов имени Годдарда NASA, данная технология позволит миссиям выполнять задачи, которые ранее были невыполнимы. Причина — наличие на борту системы принятия независимых решений, способной оценивать все критерии одновременно.

Эта передовая технология предназначена для сценариев, где ручное управление невозможно из-за задержки сигнала. Например, роботы будут иметь решающее значение в беспилотных миссиях к внешним планетам или в ситуациях, когда работа астронавтов в труднодоступных районах Луны и Марса признана слишком опасной.