Спрос на смартфоны iPhone 18 Pro в Китае достиг рекордного уровня

На китайском рынке первоначальный интерес к новым флагманским устройствам Apple — моделям iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — удивил даже экспертов. иксбт.ком Как сообщает издание со ссылкой на известного инсайдера Ice Universe, спустя менее чем минуту после начала процесса оформления предварительных заказов в стране все запасы на крупных торговых площадках, включая платформу ДжД.ком, были распроданы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно данным, общее количество предварительных заказов на эти флагманские устройства превысило 7 миллионов единиц. Это наглядно показывает, что на продукцию Apple в азиатском регионе, в частности в Китае, по-прежнему сохраняется огромный спрос, и местные покупатели с большим энтузиазмом ждали технологий нового поколения.

Показатели продаж почти вдвое выше, чем у предыдущего поколения

Аналитические данные показывают, что новая серия смартфонов не только была быстро распродана, но и обновила прошлые рекорды по финансовым показателям. В частности, результаты, зафиксированные на торговой площадке Тмалл, наглядно продемонстрировали резкий рост на рынке.

Было установлено, что общая выручка на этой платформе по состоянию на 15 сентября почти в два раза превысила показатели смартфонов предыдущего поколения за аналогичный период. Это означает, что покупатели проявляют большую склонность к более дорогим и продвинутым версиям Pro.

Результаты первого часа на платформе Таобао

Также беспрецедентная активность наблюдалась на площадке Таобао. Согласно распространенным данным, в течение первого часа после начала приема предварительных заказов устройства серии iPhone 18 Pro смогли более чем в два раза превзойти показатели iPhone 17 Pro, представленного в прошлом году.

Столь высокие показатели свидетельствуют о том, что позиции Apple в Китае остаются стабильными даже в условиях жесткой конкуренции, а новые флагманы смогли предложить потребителям ожидаемые технологические изменения. Эксперты прогнозируют, что этот темп окажет положительное влияние на глобальные цепочки поставок и общий объем продаж.