Спрос на смартфоны iPhone 18 Pro в Китае достиг рекордного уровня

·42·Технологии
Спрос на смартфоны iPhone 18 Pro в Китае достиг рекордного уровня

На китайском рынке первоначальный интерес к новым флагманским устройствам Apple — моделям iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max — удивил даже экспертов. иксбт.ком Как сообщает издание со ссылкой на известного инсайдера Ice Universe, спустя менее чем минуту после начала процесса оформления предварительных заказов в стране все запасы на крупных торговых площадках, включая платформу ДжД.ком, были распроданы. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Согласно данным, общее количество предварительных заказов на эти флагманские устройства превысило 7 миллионов единиц. Это наглядно показывает, что на продукцию Apple в азиатском регионе, в частности в Китае, по-прежнему сохраняется огромный спрос, и местные покупатели с большим энтузиазмом ждали технологий нового поколения.

Показатели продаж почти вдвое выше, чем у предыдущего поколения

Аналитические данные показывают, что новая серия смартфонов не только была быстро распродана, но и обновила прошлые рекорды по финансовым показателям. В частности, результаты, зафиксированные на торговой площадке Тмалл, наглядно продемонстрировали резкий рост на рынке.

Было установлено, что общая выручка на этой платформе по состоянию на 15 сентября почти в два раза превысила показатели смартфонов предыдущего поколения за аналогичный период. Это означает, что покупатели проявляют большую склонность к более дорогим и продвинутым версиям Pro.

Результаты первого часа на платформе Таобао

Также беспрецедентная активность наблюдалась на площадке Таобао. Согласно распространенным данным, в течение первого часа после начала приема предварительных заказов устройства серии iPhone 18 Pro смогли более чем в два раза превзойти показатели iPhone 17 Pro, представленного в прошлом году.

Столь высокие показатели свидетельствуют о том, что позиции Apple в Китае остаются стабильными даже в условиях жесткой конкуренции, а новые флагманы смогли предложить потребителям ожидаемые технологические изменения. Эксперты прогнозируют, что этот темп окажет положительное влияние на глобальные цепочки поставок и общий объем продаж.

AppleiPhone 18 ProКитайСмартфонТехнологии
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

На поверхности Луны обнаружен огромный новый кратер, появившийся всего два года назадНа поверхности Луны обнаружен огромный новый кратер, появившийся всего два года назадСегодня, 10:51Сравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 UltraСравнение камер iPhone 18 Pro Max и Samsung Galaxy S26 UltraСегодня, 10:26Создан новый плазменный двигатель, работающий на атмосферном газеСоздан новый плазменный двигатель, работающий на атмосферном газеСегодня, 07:54Россия готовится отправить робота Теледроид в космосРоссия готовится отправить робота Теледроид в космосСегодня, 02:29Anthropic и OpenAI предлагают внедрить независимых оценщиков для обеспечения безопасности ИИAnthropic и OpenAI предлагают внедрить независимых оценщиков для обеспечения безопасности ИИСегодня, 02:25Найден способ повышения производительности видеокарт GeForce RTX 50 ЛаптопНайден способ повышения производительности видеокарт GeForce RTX 50 ЛаптопСегодня, 01:24
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр