«Ядерный статус КНДР вечен»: сестра Ким Чен Ына отвесила резкую пощечину Западу

Ядерное противостояние на Корейском полуострове и в Азиатско-Тихоокеанском регионе перешло в еще более напряженную и бескомпромиссную фазу. Сестра лидера Северной Кореи Ким Чен Ына и заведующая отделом ЦК Трудовой партии страны Ким Ё Чжон жестко и бескомпромиссно ответила на доклад Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), представленный на конференции в Вене по ядерной программе Пхеньяна. В официальном заявлении, распространенном Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), Ким Ё Чжон заявила, что статус КНДР как ядерной державы отныне является «необратимым, твердым и абсолютным». По ее словам, эта огромная мощь Пхеньяна служит «сдерживанию дикости международных хулиганов» в мире, а также гарантированию подлинного мира и стабильности.

Назвав призывы МАГАТЭ к денуклеаризации «старой и привычной бессмыслицей», главный политик Северной Кореи подчеркнула, что никакие организации или давление Запада не смогут повлиять на решимость Пхеньяна защищать свои государственные интересы. Это заявление прозвучало после того, как МАГАТЭ обнародовало информацию о завершении строительства нового крупного объекта по обогащению урана на ядерном комплексе Пхеньяна в Йонбене и дальнейшем расширении программы. И так, что же стоит за этим агрессивным отношением Ким Ё Чжон, сколько новых ядерных боеголовок готовится в Северной Корее и какие меры против этого смогут найти Вашингтон и МАГАТЭ?

«Международные хулиганы и вечный статус»: грозное заявление Ким Ё Чжон

Основные и открытые предупреждения, озвученные руководством КНДР:

«Необратимая реальность»: Ким Ё Чжон официально заявила, что, какие бы силы в мире это ни отрицали, статус КНДР как ядерного государства уже «навечно запечатлен физически и юридически»;

«Сдерживание международных хулиганов»: Пхеньян назвал имеющееся у него оружие массового уничтожения не агрессивным, а единственным эффективным щитом для защиты от угроз со стороны США и Запада;

Оценка доклада МАГАТЭ: Отчеты, обнародованные на ежегодной Генеральной конференции в Вене, Ким Ё Чжон охарактеризовала как «знакомую бессмыслицу, которая бесконечно повторяется по одному и тому же сценарию»;

Приоритет высших интересов: Было подчеркнуто, что любые резолюции и санкции западных государств не способны сломить национальную волю Северной Кореи, направленную на укрепление ее оборонной мощи.

Обеспокоенность МАГАТЭ: новый секретный объект по обогащению урана в Йонбене

Секретные детали, озвученные международным агентством на конференции в Вене:

Строительство в Йонбене: Опираясь на данные спутников и разведки, МАГАТЭ подтвердило ввод в эксплуатацию очередного нового крупного объекта, специализирующегося на высокообогащенном уране, в главном ядерном центре Северной Кореи — Йонбене;

Стремительное расширение программы: За последний год КНДР, обходя любые ограничения, беспрецедентно ускорила работы по созданию ядерного сырья оружейного качества и новых средств доставки;

Ограниченный контроль: МАГАТЭ признало, что из-за того, что Пхеньян уже давно полностью прекратил сотрудничество с инспекторами агентства, международная организация не может в полной мере контролировать то, что происходит внутри ядерных объектов;

Как глобальная угроза: Официальные лица МАГАТЭ заявили, что бесконтрольные действия Северной Кореи остаются одной из величайших угроз для международной архитектуры безопасности.

Эпоха «Ядерного Пхеньяна»: Геополитический анализ и последствия

Экспертные аналитические выводы по ситуации вокруг КНДР:

Мечта о денуклеаризации развеялась: Резкая речь Ким Ё Чжон показывает, что Северная Корея не станет вступать ни в какие переговоры об отказе от ядерного оружия и теперь требует только официального признания;

Региональная гонка: Растущая обеспокоенность Южной Кореи и Японии этими сообщениями послужит толчком к дальнейшей модернизации их собственных систем противовоздушной и противоракетной обороны;

Вероятность новых испытаний: На фоне столь агрессивной риторики Пхеньяна усиливается риск того, что в ближайшее время могут быть проведены очередные стратегические межконтинентальные баллистические ракетные пуски или седьмое подземное ядерное испытание.

Данное выступление Ким Ё Чжон превратилось в открытое заявление о том, что Северная Корея довела свой ядерный потенциал до абсолютного уровня и что Запад больше не может разговаривать с Пхеньяном с бескомпромиссных позиций силы.

Как вы думаете, является ли ядерное оружие Северной Кореи, как сказала Ким Ё Чжон, действительно гарантией поддержания мира или же глобальной угрозой, приводящей регион на порог войны? Какую действенную меру смогут найти США и ООН для ограничения масштабов обогащения урана Пхеньяном? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим обзором резкого заявления на арене большой геополитики со всеми любителями международной политики и друзьями!