Самый пожилой мужчина Европы скончался в возрасте 112 лет

Итальянец Витантонио Ловалло скончался в возрасте 112 лет. До своей смерти он считался самым пожилым мужчиной, проживающим в Европе. Об этом сообщили «Corriere della Sera», ANSA и Gerontology Research Group.

Ловалло жил в деревне Сарнелли коммуны Авильино в провинции Потенца южно-итальянского региона Базиликата. Он родился в 1914 году и в марте 2026 года отметил свое 112-летие.

В официальных документах дата его рождения указана как 28 марта 1914 года. Однако Ловалло и его семья утверждали, что на самом деле он родился 25 марта. По данным Gerontology Research Group, эта разница возникла из-за задержки при регистрации рождения.

В молодости Ловалло работал пастухом и погонщиком мулов. Во время Второй мировой войны был призван на военную службу и после сентября 1943 года попал в плен к немецким войскам в Греции. Позже он был депортирован в лагерь для военнопленных в Германии и освобожден 8 мая 1945 года.

После войны Ловалло вернулся на свою малую родину в Базиликату и большую часть жизни провел в Сарнелли. У него было трое детей — две дочери и сын.

Мэр Авильино Джузеппе Мекка в связи с кончиной Ловалло охарактеризовал его жизнь как долгий путь, прошедший просто, с энергией и любовью к семье и родной земле.

Витантонио Ловалло скончался 15 сентября 2026 года в Авильино в возрасте 112 лет. Его похороны назначены на 17 сентября в церкви Сан-Винченцо-Феррер в деревне Сарнелли.

После смерти Ловалло статус самого пожилого мужчины в Европе перешел к 111-летнему португальцу Жоакиму Вареле. Он родился 1 июня 1915 года, и его возраст подтвержден Gerontology Research Group.

При этом самым пожилым человеком в Европе является 117-летняя британка Этель Катерхэм. Она родилась 21 августа 1909 года. По данным Gerontology Research Group, Варела занимает 32-е место в списке старейших людей Европы, после 31 женщины.