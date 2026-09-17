На Западном берегу реки Иордан — в самой болезненной точке Ближнего Востока — цифровые технологии и военные алгоритмы превратились в поистине жуткое оружие против прав человека. Согласно резонансному расследованию авторитетного катарского телеканала «Аль-Джазира», правительство Израиля активно использует специальную систему искусственного интеллекта (ИИ) под названием «ИмиСигхт» для выявления жилых домов и сооружений на палестинских землях с целью их оперативного сноса. Разработанная известным израильским оборонным концерном «Рафаел», эта нейросеть анализирует спутниковые снимки, аэрофотоснимки и данные разведывательных дронов с помощью алгоритмов глубокого обучения (дип леарнинг), автоматически определяя любые малейшие изменения или ремонтные работы в ландшафте, где проживают палестинцы, как «незаконное строительство».

Испытанная сначала в бедуинских деревнях в пустыне Негев (Накаб), что привело к перемещению более 2 600 жителей, эта система теперь введена в масштабное действие на Западном берегу с помощью нового спецподразделения, созданного при Земельном управлении Израиля. Правозащитники называют это «умной аннексией», обращая внимание на то, что в то время как жилища палестинцев уничтожаются по приказу алгоритмов, незаконные израильские форпосты легализуются государством.

И всё же, как искусственный интеллект увеличил количество сносов домов на Западном берегу на 80 процентов, какие геополитические цели стоят за технологией компании «Рафаел» и сможет ли международное сообщество остановить эту цифровую репрессию?

Платформа «ИмиСигхт»: Ландшафт под радарным прицелом и алгоритм сноса

Механизм искусственного интеллекта, раскрытый в расследовании «Аль-Джазиры»:

Продукт военного концерна «Рафаел»: облачная платформа, созданная крупным израильским оборонным гигантом, способна сканировать обширные территории с высокой точностью;

Синхронизация дронов и спутников: система с помощью высокоточных космических снимков и наблюдения с беспилотников автоматически фиксирует любую стену, палатку или строительное движение за считанные секунды;

«Множитель силы»: алгоритм анализирует изменения на местности без вмешательства человека, многократно ускоряя для военных процесс выдачи предупреждений о сносе и переброски тяжелой техники;

Испытания в пустыне Негев: ранее с помощью этой системы в Негеве было просканировано более 10 700 квадратных километров территории, и более 2 600 палестинских бедуинов были насильственно изгнаны из своих жилищ.

«80-процентный скачок и 1 288 объектов»: Когда цифры начинают говорить

Ужасающая статистика, обнародованная израильскими правозащитными организациями «Шалом ахшав» («Мир сейчас») и «Керем Навот»:

Резкий рост масштабов сносов: в зоне «К» Западного берега и в Восточном Иерусалиме темпы сноса домов и сооружений в 2023–2025 годах выросли ровно на 80 процентов по сравнению с периодом 2010–2022 годов;

Годовые и месячные антирекорды: если раньше в год разрушалось в среднем 966 зданий, то всего за 9 месяцев 2025 года — периода активного применения искусственного интеллекта — с землей было сравнено рекордное число объектов палестинцев — 1 288 ;

Спецподразделение апреля 2025 года: создание при Земельном управлении Израиля отдельного специального отряда по «выявлению нарушений и принятию мер» именно с помощью инструментов ИИ еще больше ускорило этот процесс.

«Умная аннексия» и двойные стандарты: Кому бульдозер, а кому привилегии?

Резкие выводы международных аналитиков и экспертов по поводу данной политики:

Правовая асимметрия: с одной стороны, простые дома и хозяйственные постройки палестинцев на их собственной земле с помощью сканера ИИ признаются «незаконными» и безжалостно сносятся;

Зеленый свет для еврейских поселений: с другой стороны, за тот же период израильские официальные лица одобрили строительство более 40 000 единиц жилья в незаконных еврейских поселениях на Западном берегу и возвели 185 новых форпостов;

Государственная легализация: в условиях, когда палестинцам практически не выдаются официальные разрешения на строительство, инфраструктура поселенцев полностью финансируется за счет бюджета;

Насильственное освобождение земель: правозащитники подчеркивают, что технология искусственного интеллекта используется как главное цифровое оружие в стратегии по вытеснению населения с его исторических земель и полной аннексии территорий.

Перенаправление созданных в военных целях систем искусственного интеллекта на уничтожение жилья мирного населения стало мрачной реальностью, показавшей, насколько опасным и далеким от гуманизма может быть применение современных технологий в КсКсИ веке.

По вашему мнению, должно ли подобное использование технологий искусственного интеллекта при сносе домов палестинцев и их изгнании со своих земель квалифицироваться как международное военное преступление? Способны ли международные организации и ООН остановить участие технологических компаний в подобных проектах? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь этим резонансным расследованием о правах человека и цифровой безопасности со всеми своими близкими и знакомыми!