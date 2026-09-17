В Казахстане танец отца с дочерью на свадьбе стал популярным в интернете (видео)

В Казахстане в социальных сетях стало популярным видео, на котором отец и дочь вместе танцуют на свадебном торжестве.

На видео запечатлено, как под песню «Гентлеман» исполнителя ПСЙ отец и дочь энергично танцуют в ритм мелодии. Их выступление привлекло внимание гостей свадьбы, и некоторые из них даже присоединились к танцу.

Особенно то, как отец свободно и весело танцевал вместе со своей дочерью, вызвало теплые отклики пользователей социальных сетей.

Видео широко распространилось в казахстанском сегменте интернета и активно комментируется пользователями.