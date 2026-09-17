18-летний парень, думавший, что это «обычные монеты», на самом деле нашел в стене золото на миллионы евро

18-летний Кобе, работавший на строительной площадке в Бельгии, думал, что нашел обычные монеты номиналом в 1 евро. Однако его последующая находка оказалась намного ценнее, чем он мог себе представить.

Кобе и его коллеги во время осмотра стены старого подвала обнаружили золотые слитки, монеты и другие фрагменты золота.

Выяснилось, что находка, которую сначала приняли за простые монеты, является кладом, оцениваемым примерно в 9 миллионов евро.

За находкой, которая на первый взгляд казалась обычной монетой, последовал клад на миллионы евро.

Самый интересный вопрос — чьё это сокровище?

Рабочие сразу же сообщили о находке властям. В настоящее время официальные лица проводят расследование, чтобы установить истинного владельца клада. Обычный рабочий день Кобе на стройплощадке завершился столь неожиданной находкой. Тем не менее, богатство пока не находится в его распоряжении — продолжаются работы по выяснению того, кому оно принадлежит.