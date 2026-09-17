Читайте книгу по 15 минут в день и зарабатывайте деньги: в Сингапуре запустили необычную инициативу

·45·Мир
Читайте книгу по 15 минут в день и зарабатывайте деньги: в Сингапуре запустили необычную инициативу

В Сингапуре стартовала необычная инициатива, призванная отвлечь людей от телефонов и привить им любовь к чтению. Теперь жители страны могут читать книги не менее 15 минут в день, фиксировать время на специальной цифровой платформе и получать за это виртуальные монеты.

Инициатива реализуется Национальным советником библиотек Сингапура в рамках движения РеадСГ. Правило очень простое: участник читает книгу как минимум 15 минут ежедневно и регистрирует потраченное время в системе.

1000 виртуальных монет равны 1 сингапурскому доллару.

На первый взгляд вознаграждение может показаться небольшим. Однако проект преследует цель не столько принести доход, сколько сформировать у людей привычку регулярного чтения. Участник, читающий по 15 минут в день, за год сможет накопить 7300 виртуальных монет.

С помощью этой инициативы Сингапур продвигает альтернативное занятие привычке бесцельно и непрерывно просматривать контент в социальных сетях — так называемому думскроллингу.

Специалисты подчеркивают, что чтение длинных текстов связано с концентрацией внимания, более глубоким пониманием информации и критическим мышлением.

Интересно, что, по результатам ПИСА-2022, Сингапур вошел в число стран с самыми высокими в мире показателями читательской грамотности 15-летних учащихся. Из них 89 процентов достигли как минимум второго уровня.

ReadSGНациональный совет библиотек СингапурадумскроллингPISA-2022
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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