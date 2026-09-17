Великобритания планирует раздавать интернет из стратосферы в качестве альтернативы Starlink

Великобритания начала работу над созданием уникальной альтернативы глобальным спутниковым системам связи, таким как Starlink. Согласно данным иксбт.ком, основное внимание уделяется высотным беспилотным аппаратам, способным находиться в стратосфере неделями. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом в обеспечении стабильной связи и интернета как на территории страны, так и в регионах, где отсутствует наземная инфраструктура. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Британское агентство перспективных исследований и изобретений АРИА выделило 94 миллиона долларов на программу Эндуринг Атмосферик Платформс. В настоящее время в рамках проекта финансируется 18 различных разработок. Программа рассчитана на три с половиной года и состоит из трех этапов: сначала создаются базовые технологии, затем интегрируются и тестируются готовые системы, а в финале осуществляется переход к практическому внедрению.

Возможности стратосферных псевдоспутников

Основная суть проекта заключается в использовании высотных псевдоспутников, называемых ХАПС. Эти летательные аппараты, движущиеся на высоте около 19 км, призваны выполнять задачи по обеспечению интернетом и мобильной связью обширных территорий без необходимости вывода на орбиту тысяч спутников. Одной из главных целей программы является создание платформы, способной нести телекоммуникационное оборудование мощностью 300 В и оставаться в заданном районе не менее недели без перерыва.

Специалисты и стартапы предлагают различные инженерные решения. Например, стартап Менапиа продвигает проект Карусел, который предполагает создание сети дронов, работающих на высоте около 19 км и способных охватить всю территорию Великобритании. Компания ВФП Аероспаке развивает иную концепцию: вместо упора на сверхдлительную автономность одного аппарата, она предлагает систему непрерывной смены, где один дрон автоматически заменяется другим, когда первый уходит на подзарядку. Ориентировочная стоимость таких дронов составляет 67 тысяч долларов.

Нетрадиционные решения и перспективы будущего

Техническая часть проекта включает не только дизайн устройств, но и вопросы беспроводной передачи энергии. Компания Скалабле Ласер разрабатывает систему питания с использованием мощного лазера и фотоэлектрических приемников. Спаке Солар Энгиниринг исследует способы передачи энергии через радиочастотное и микроволновое излучение. Исследователи из Университета Бата, представившие одну из самых необычных идей, стремятся использовать атмосферные гравитационные волны, возникающие из-за погодных процессов и рельефа, для увеличения продолжительности полета высотных аппаратов.

Агентство АРИА рассматривает различные конструкции: от самолетов на солнечных батареях до экспериментальных устройств с вращающимися крыльями вместо традиционных винтов. Ожидается, что в будущем такие системы станут настоящими вышками связи в небе, обеспечивая огромные территории высокоскоростной связью без необходимости использования сложных спутниковых группировок.