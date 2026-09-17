Великобритания планирует раздавать интернет из стратосферы в качестве альтернативы Starlink

·30·Технологии
Великобритания планирует раздавать интернет из стратосферы в качестве альтернативы Starlink

Великобритания начала работу над созданием уникальной альтернативы глобальным спутниковым системам связи, таким как Starlink. Согласно данным иксбт.ком, основное внимание уделяется высотным беспилотным аппаратам, способным находиться в стратосфере неделями. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом в обеспечении стабильной связи и интернета как на территории страны, так и в регионах, где отсутствует наземная инфраструктура. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Британское агентство перспективных исследований и изобретений АРИА выделило 94 миллиона долларов на программу Эндуринг Атмосферик Платформс. В настоящее время в рамках проекта финансируется 18 различных разработок. Программа рассчитана на три с половиной года и состоит из трех этапов: сначала создаются базовые технологии, затем интегрируются и тестируются готовые системы, а в финале осуществляется переход к практическому внедрению.

Возможности стратосферных псевдоспутников

Основная суть проекта заключается в использовании высотных псевдоспутников, называемых ХАПС. Эти летательные аппараты, движущиеся на высоте около 19 км, призваны выполнять задачи по обеспечению интернетом и мобильной связью обширных территорий без необходимости вывода на орбиту тысяч спутников. Одной из главных целей программы является создание платформы, способной нести телекоммуникационное оборудование мощностью 300 В и оставаться в заданном районе не менее недели без перерыва.

Специалисты и стартапы предлагают различные инженерные решения. Например, стартап Менапиа продвигает проект Карусел, который предполагает создание сети дронов, работающих на высоте около 19 км и способных охватить всю территорию Великобритании. Компания ВФП Аероспаке развивает иную концепцию: вместо упора на сверхдлительную автономность одного аппарата, она предлагает систему непрерывной смены, где один дрон автоматически заменяется другим, когда первый уходит на подзарядку. Ориентировочная стоимость таких дронов составляет 67 тысяч долларов.

Нетрадиционные решения и перспективы будущего

Техническая часть проекта включает не только дизайн устройств, но и вопросы беспроводной передачи энергии. Компания Скалабле Ласер разрабатывает систему питания с использованием мощного лазера и фотоэлектрических приемников. Спаке Солар Энгиниринг исследует способы передачи энергии через радиочастотное и микроволновое излучение. Исследователи из Университета Бата, представившие одну из самых необычных идей, стремятся использовать атмосферные гравитационные волны, возникающие из-за погодных процессов и рельефа, для увеличения продолжительности полета высотных аппаратов.

Агентство АРИА рассматривает различные конструкции: от самолетов на солнечных батареях до экспериментальных устройств с вращающимися крыльями вместо традиционных винтов. Ожидается, что в будущем такие системы станут настоящими вышками связи в небе, обеспечивая огромные территории высокоскоростной связью без необходимости использования сложных спутниковых группировок.

StarlinkИнтернетТехнологииВеликобританияДроны
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Кража, ложь: OpenAI признала пугающее поведение своих искусственных интеллектовКража, ложь: OpenAI признала пугающее поведение своих искусственных интеллектовСегодня, 15:20«Секретный диалог!»: Искусственные интеллекты изобрели собственный язык, который не понимает человек«Секретный диалог!»: Искусственные интеллекты изобрели собственный язык, который не понимает человекСегодня, 13:46Число активных пользователей КолорОС превысило 770 миллионовЧисло активных пользователей КолорОС превысило 770 миллионовСегодня, 12:52Китай вывел на орбиту новые спутники для своего аналога Starlink — СатНетКитай вывел на орбиту новые спутники для своего аналога Starlink — СатНетСегодня, 12:27Xiaomi выпустила ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2Xiaomi выпустила ванночку для ног Mijia Стерилизинг Фут Бат 2Сегодня, 11:59iPhone 18 Pro Max обошел Galaxy S26 Ultra по скорости зарядкиiPhone 18 Pro Max обошел Galaxy S26 Ultra по скорости зарядкиСегодня, 11:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр