В Индии разоблачили фальшивый полицейский участок, проработавший в отеле восемь месяцев

В индийском штате Бихар мошенники в течение почти восьми месяцев организовали фальшивый полицейский участок в отеле и вымогали деньги у местных жителей. Необычный инцидент произошел в городе Банка.

Злоумышленники «несли службу» в отеле, используя форму и знаки различия, похожие на настоящие полицейские. Они принимали различные обращения и заявления, требуя с граждан деньги взамен на решение тех или иных вопросов или оказание помощи.

Члены группировки также брали деньги у местных жителей, обегая помочь им с устройством на работу в полицию и получением социального жилья. Некоторых сельских жителей даже нанимали работать в качестве других «полицейских» в фальшивом отделении, выплачивая им ежедневное жалованье.

Самое примечательное, что фальшивый полицейский участок находился всего в 500 метрах от настоящего. Всё это время мошенники выдавали себя за реальных сотрудников правопорядка.

Афера раскрылась случайно. Один из настоящих полицейских обратил внимание на то, что некоторые «офицеры» вместо табельного оружия носят с собой оружие, изготовленное в местных мастерских. После этого была проведена проверка, в результате которой деятельность группировки была выявлена.

В результате по меньшей мере шесть членов группы, включая двух женщин, были задержаны. Главный организатор группировки на тот момент находился в розыске.