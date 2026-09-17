Индия резко предупредила США о последствиях санкций против России и Ирана

·76·Мир
Индия резко предупредила США о последствиях санкций против России и Ирана

В мировой экономике и на международном энергетическом рынке разгорается новое геополитическое противостояние между США и Индией — одним из крупнейших гигантов Азии. Палата представителей Конгресса США одобрила пакет комплексных вторичных санкций против России и Ирана имени покойного сенатора Линдси Грэма (262 конгрессмена проголосовали за, 159 — против) и направила законопроект на подпись напрямую президенту Дональду Трампу, после чего из Нью-Дели прозвучал резкий и жесткий ответ в адрес Вашингтона. Министерство иностранных дел Индии выступило с официальным заявлением, открыто предупредив американских чиновников, что эти односторонние ограничения не только подорвут стратегическое партнерство между двумя странами, но и приведут к катастрофическим последствиям для всего мирового энергетического рынка.

В заявлении Нью-Дели подчеркнул свою твердую приверженность обеспечению энергетической безопасности своего населения — 1,4 миллиарда человек, а также то, что страна не прекратит закупки российской нефти, ориентируясь на диверсификацию источников и рыночную конъюнктуру. Закон же предусматривает введение импортных пошлин в размере до 100% против государств и компаний, продолжающих закупать российские нефть и газ, а также нацелен на их «теневой флот».

Впрочем, наложит ли Дональд Трамп вето на этот закон или подпишет его, какие шаги предпримет Индия для сохранения своего экономического суверенитета и как эти санкции повлияют на гегемонию доллара и цены на нефть?

«Безопасность 1,4 миллиарда человек не обсуждается»: резкое заявление МИД Индии

Детали ответа официального Нью-Дели на решение Конгресса США:

  • «Об опасности последствий предупреждали открыто»: Индийская сторона заявила, что в последние месяцы в ходе переговоров на высшем уровне с Вашингтоном открыто объясняла тяжелый ущерб, который подобные карательные меры нанесут не только двусторонним связям, но и международному рынку;

  • Фактор 1,4 миллиарда: Было подчеркнуто, что энергетическая безопасность страны является высшим национальным приоритетом, а в интересах населения сохранится свобода диверсификации источников и закупки нефти;

  • «Примем любые меры»: Правительство Индии официально объявило о готовности предпринять все необходимые и жесткие шаги для защиты своих торгово-экономических интересов;

  • Координация с бизнесом и промышленностью: Правительство совместно с национальными нефтяными и промышленными ассоциациями задействует оперативный план на случай чрезвычайных ситуаций в ответ на последствия санкций США.

«Санкционное оружие» Линдси Грэма: 100% пошлины и «теневой флот» под прицелом

Основные пункты принятого Палатой представителей США законопроекта:

  • 262 голоса против 159: Этот масштабный документ, принятый большинством голосов в Палате представителей, отправлен на стол президента Дональда Трампа для официального вступления в силу;

  • 100-процентные импортные пошлины: Законопроект наделяет президента неограниченными полномочиями по введению таможенных платежей в размере до 100% в отношении любых государств и компаний, продолжающих закупку нефти и газа из России;

  • Удар по «теневому флоту»: Целью является полное вытеснение из международной торговли танкеров и страховых организаций, занимающихся морской транспортировкой российской нефти;

  • «Лазейка для маневра» для Трампа: Документ также предоставляет президенту США право временно приостанавливать (замораживать) санкции, если это отвечает национальным интересам.

Геополитический тупик: может ли Вашингтон потерять Индию?

Аналитические выводы специалистов и международных экономистов по поводу этого противостояния:

  • Стратегическое партнерство под угрозой: Для США Индия является важнейшим партнером (участником КУАД), сдерживающим Китай в Азии; применение 100-процентных пошлин против Нью-Дели нанесет серьезный удар по этому альянсу;

  • Взрыв цен на нефть: Если Индию заставят прекратить закупки российской нефти, на глобальном рынке начнется дефицит сырья, и цены на нефть превысят все прогнозы;

  • Вероятный выбор Трампа: По мнению большинства аналитиков, Трамп может воспользоваться пунктом о национальных интересах в своей торговой дипломатии, чтобы воздержаться от введения полных пошлин против Индии или выбрать путь их заморозки.

Это жесткое возражение со стороны Индии стало важным геополитическим демаршем, показавшим, что в эпоху глобальных санкций крупные суверенные государства теперь ставят свои национальные интересы и энергетическую безопасность выше любого внешнего давления.

Как вы думаете, подпишет ли Дональд Трамп этот закон о 100-процентных санкциях, одобренный Конгрессом США, пойдя на обострение отношений с Индией, или наложит на него вето? Не ослабит ли неподчинение таких крупных экономик, как Индия, санкциям монопольное положение США в мировой торговле? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях и делитесь обзором этого громкого конфликта в большой геополитике и на глобальном нефтяном рынке со всеми любителями политики и друзьями!

Линдси ГрэмИндияРоссийская нефтьТрамп
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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