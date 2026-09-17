Соревнования Олимпиады пройдут в реке, где обитают крокодилы

На Олимпийских играх 2032 года соревнования по гребле планируется провести на реке Фитцрой, где обитают крокодилы. Об этом сообщает «The Athletic».

Отмечается, что Международный олимпийский комитет утвердил данную реку в качестве одного из мест проведения соревнований.

Ранее организация ГИИКА, ответственная за строительство и модернизацию спортивной инфраструктуры для Брисбенской Олимпиады и Паралимпиады 2032 года, признала реку Фитцрой подходящей для соревнований на каноэ и байдарках. Специалисты изучили основные параметры реки и заявили, что она отвечает требованиям международной спортивной федерации.

Однако наличие в этом районе крокодилов ставит на повестку дня вопрос безопасности. Премьер-министр Квинсленда Дэвид Кризафулли сообщил, что региональные власти примут необходимые меры для обеспечения безопасности спортсменов и зрителей.

Гребцы сборной Австралии регулярно проводят тренировки на реке Фитцрой. Кроме того, здесь организуются соревнования между университетами.

Летняя Олимпиада 2032 года пройдет в австралийском городе Брисбен. Некоторые виды соревнований планируется провести в районах за пределами города, в том числе в региональных центрах.

Река Фитцрой является одним из крупнейших водоемов Квинсленда и известна своим природным ландшафтом, а также тем, что является одним из мест обитания крокодилов.