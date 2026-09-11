Как живет 436-килограммовый пакистанец?

·86·Мир
Как живет 436-килограммовый пакистанец?

В пакистанском городе Мардан живет Арбаб Хизр Хаят, привлекающий к себе всеобщее внимание своей внешностью и огромным телосложением. В интернете он известен под прозвищем Хан Баба. Рост 34-летнего мужчины составляет 190 сантиметров, а вес достигает 436 килограммов. Он говорит, что не стыдится своего телосложения, наоборот, гордится им и считает себя самым сильным человеком в мире.

Почему Хан Баба считает себя богатырем?

В социальных сетях распространились видеоролики, на которых Хан Баба одной рукой тянет трактор. Сам он считает это легкой разминкой.

В интервью журналистам пакистанец рассказал, что участвовал в соревнованиях по тяжелой атлетике, проходивших в 2012 году в Японии. По его словам, там он поднял камень весом 5000 килограммов. Хан Баба подчеркнул, что даже Халк не смог бы поднять такую тяжесть.

Откуда взялся вес в 436 килограммов?

До 18 лет Хан Баба выглядел как обычный парень. Затем его вес начал резко увеличиваться. Вместо того чтобы обратиться к врачам, он решил стать еще крупнее и перешел на усиленный режим питания.

Сейчас количество калорий в его ежедневном рационе превышает 10 тысяч. За завтраком он за один присест съедает 36 яиц, 4 цыпленка и 3 килограмма красного мяса. И все это запивает 5 литрами молока.

Bo‘ynida medallari bo‘lgan, qora kiyimdagi juda yirik jussali erkak o‘tiribdi.

По словам мужчины, лишний вес не доставляет ему особых неудобств. Главная проблема — транспорт: он не помещается в обычную машину. Поэтому Хан Баба приобрел огромный внедорожник.

Он стал известной личностью в Мардане. Прохожие просят с ним сфотографироваться, а местные телеканалы регулярно приглашают на интервью.

Он хочет выйти на ринг

Хан Баба связывает свое будущее со спортом. Он планирует выйти на ринг, стать борцом и побеждать в соревнованиях по рестлингу. Он уверен, что его гигантские габариты и сила помогут ему добиться успеха.

Однако в его силу верят не все. Специалисты, изучив видео с участием Хана Бабы, обратили внимание на его одежду. Он всегда носит широкую одежду, похожую на халат. В некоторых кадрах заметно наличие специальных накладок на груди и плечах. Они могут визуально увеличивать верхнюю часть туловища и скрывать живот. По этой причине его истинные размеры тела остаются неясными.

Рекорд Хана Бабы по подъему 5 тонн груза также был поставлен специалистами под сомнение. А пользователи соцсетей советуют ему сначала заняться здоровьем, а уже потом испытывать свои силы на ринге.

Помимо ситуации с Ханом Бабой, в Индонезии наблюдался другой случай, связанный с избыточным весом. Там вес 10-летнего мальчика составляет 192 килограмма. Для ребенка этот вес стал не предметом гордости, а серьезной проблемой со здоровьем.

Хон БобоПокистонМарданЯпония атлетика мусобақаси
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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