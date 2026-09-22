Планета Земля меняет форму: ученые зафиксировали поворотный сдвиг в полярных регионах

·7·Мир
Планета Земля меняет форму: ученые зафиксировали поворотный сдвиг в полярных регионах

Твердая почва под ногами человечества не так постоянна, как мы думаем — глобальный климатический кризис начал оказывать непосредственное влияние даже на геометрическую форму нашей планеты. В масштабном исследовании, опубликованном на страницах авторитетного международного научного журнала Джурнал оф Геофйсикал Ресеарч: Солид Эарт, сообщается о поразительных сдвигах в твердой оболочке Земли и ее гравитационном поле. Геофизики из Аристотелевского университета в Салониках (Греция) провели детальный анализ данных ГНСС (глобальной спутниковой навигационной системы) за период с 1997 по 2015 год и доказали, что скорость подъема суши в полярных регионах увеличилась практически в два раза.

Как выяснилось, в результате стремительного таяния гигантских ледников в Гренландии и Антарктиде полярные регионы освобождаются от тяжелого груза и «выпрямляются» вверх. В результате твердая оболочка Земли в полярных областях стала менее сжатой и приобретает более округлую форму. Однако из-за того, что талые воды стекают к экватору и усиливают давление на более низких широтах, гравитационная форма планеты, напротив, становится еще более сплюснутой.

И как же эта тонкая «эволюция» геометрии планеты повлияет на спутники и ГПС-системы, может ли таяние ледников изменить скорость вращения планеты и какие риски ожидают глобальную навигацию?

«Обезледеневшие полюса, смещение давления и геодезическая революция»: 5 основных тезисов открытия

Основные факты, представленные геофизиками об изменении формы планеты:

  • Двойное ускорение подъема: если в конце 1990-х годов скорость поднятия полярных регионов составляла ~0,5 мм в год, то к 2015 году этот показатель достиг ~1 мм в год;

  • Эффект пружины под ледниками: после таяния ледников Гренландии и Антарктиды земная кора, сдавленная на протяжении миллионов лет, освобождается от веса и восстанавливается вверх;

  • «Сглаживание» твердой оболочки: за счет исчезновения полярных льдов твердая поверхность планеты в районе полюсов переходит в менее сжатое (сплюснутое) состояние;

  • Обратная реакция гравитации: триллионы тонн талой воды перемещаются к экватору и низким широтам, придавая форме гравитационного поля Земли еще более сплюснутый вид;

  • Новый вызов для навигации: хотя эти геометрические сдвиги незавером не видны невооруженным глазом, они крайне важны для космической геодезии, высокоточных сетей ГПС/ГЛОНАСС и моделей литосферы.

Динамическая эволюция Земли: анализ таяния ледников и геометрических процессов

Сравнение основных показателей, зафиксированных учеными Университета Салоник:

Показатели и критерии

Конец 1990-х (Исходное состояние)

2015 год и текущее состояние

Подъем суши на полюсах

Около ~0,5 мм в год

Ускорилось до ~1 мм в год (в 2 раза)

Главный фактор-катализатор

Более стабильный ледниковый покров

Интенсивное таяние Гренландии и Антарктиды

Состояние жесткой литосферы

Полярная оболочка, сжатая под давлением

Вес уменьшается, полюса распрямляются вверх

Реакция линии экватора

Сбалансированный объем воды

Скопление талых вод и проседание экватора

Динамика гравитационной формы

Стандартный гравитационный эллипсоид

Еще более сплюснутое состояние из-за перераспределения массы

Практическое значение

Традиционные геодезические модели

Необходима рекалибровка спутниковой навигации

Геофизика и технологическая экспертиза: Почему эти малые миллиметры так важны для человечества?

Выводы международных сейсмологов, геодезистов и космических специалистов:

  • Влияние климата на глобальную геометрию: ранее изменение климата измерялось только температурой и уровнем океана; данное исследование показало, что глобальное потепление перестраивает фундаментальные геодезические параметры нашей планеты;

  • Предотвращение навигационных ошибок: современные спутники в космосе, автопилоты самолетов и системы наведения военных объектов опираются на модель Земли с точностью до миллиметра; изменение формы планеты требует регулярного обновления спутниковых карт;

  • Контроль тектонических сил и землетрясений: освобождение литосферной коры от веса нарушает баланс внутренних давлений в недрах Земли, что может привести к активизации разломов в полярных и прилегающих регионах;

  • Планетарный баланс и учет времени: перемещение талых вод с полюсов к экватору напоминает спортсмена, катающегося на коньках и разводящего руки в стороны — это влияет на скорость вращения Земли и в будущем приведет к изменению продолжительности дня на микросекунды.

Данный научный вывод в издании Джурнал оф Геофйсикал Ресеарч в очередной раз доказал, что планета Земля — это не застывший камень, а живой и динамичный механизм.

Как вы думаете, к каким серьезным последствиям для жизни будущих поколений приведет такое изменение формы нашей планеты и таяние ледников? Успеет ли человечество сохранить глобальную навигацию и климатический баланс? Оставляйте свои личные соображения в комментариях и делитесь этой статьей об удивительном открытии в мире науки со всеми любознательными друзьями!

Journal of Geophysical Research: Solid EarthАристотелевский университетGNSSГренландия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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