Сильная десятка: гонка за медалями Азиатских игр в Нагое вошла в жаркую фазу

Проходящие в японском городе Нагоя КсКс летние Азиатские игры в первые же два дня ярко продемонстрировали острую конкуренцию на спортивной карте континента. По итогам второго дня турнира, на котором делегации 29 стран завоевали как минимум по одной медали, Китайская Народная Республика, не оставив соперникам никаких шансов, захватила абсолютное лидерство. Представители Поднебесной, оформившие за один день 12 высших наград, покоряют общую таблицу с 23 золотыми медалями. Традиционно первую тройку замыкают хозяева соревнований Япония (8 золотых) и Южная Корея (5 золотых).

Среди команд Центральной Азии Казахстан сенсационно поднялся на 4-е место с 4 золотыми медалями, в то время как национальная сборная Узбекистана благодаря триумфу каратиста Абдулвахоба Рашидова на вершине пьедестала пополнила свой медальный фонд и вместе с Мьянмой вошла в топ-10 (9-10-е места). В активе нашей сборной имеется полный комплект медалей — 1 золото, 1 серебро и 1 бронза.

Сможет ли делегация Узбекистана войти в первую пятерку с началом соревнований по курашу, боксу и дзюдо, сможет ли кто-нибудь остановить рекордный марш Китая и какие победы сулят нашим спортсменам баталии 3-го дня?

«23 золота от Китая, штурм Казахстана и резерв Узбекистана»: 5 главных показателей 2-го дня

Важнейшие статистические показатели, зафиксированные во второй день Азиатских игр в Нагое:

Беспрецедентное давление Китая: спортсмены Поднебесной завоевали 23 золотые, 10 серебряных и 5 бронзовых наград (всего 38 медалей), опережая преследователей более чем в два раза;

Полный комплект Узбекистана: в копилке нашей делегации пока имеется 1 золото, 1 серебро и 1 бронза, команда занимает 9-10-е места в общекомандном зачете;

Эффект Рашидова: золотая медаль Абдулвахоба Рашидова по каратэ, завоеванная в схватке с хозяином турнира, позволила Узбекистану пробиться в топ-10;

Конкуренция соседей: Казахстан с 4 золотыми медалями уверенно идет на 4-й строчке, Кыргызстан с 3 бронзовыми — на 20-й, а у Таджикистана 1 бронза;

29 стран на пьедестале: по итогам второго дня призерами успели стать в общей сложности 29 национальных олимпийских комитетов Азии.

КсКс летние Азиатские игры (Нагоя): общекомандный медальный зачет после 2-го дня

Сравнение показателей ведущих стран и представителей Центральной Азии в рейтинге:

Место Страна / Делегация Золото Серебро Бронза Всего медалей 1 Китайская Народная Республика 23 10 5 38 2 Япония (Хозяин) 8 12 12 32 3 Республика Корея 5 3 15 23 4 Казахстан 4 1 3 8 ... ... ... ... ... ... 9-10 Узбекистан 1 1 1 3 9-10 Мьянма 1 1 1 3 ... ... ... ... ... ... 20 Кыргызстан 0 0 3 3 29 Таджикистан 0 0 1 1

Спортивная экспертиза: почему реальное шествие Узбекистана начинается только сейчас?

Выводы международных аналитиков и спортивных обозревателей:

«Тяжелая артиллерия» еще не вступила в бой: в первые дни Азиатских игр проходили преимущественно соревнования по плаванию, гимнастике и некоторым единоборствам; главные «медальные фабрики» Узбекистана — бокс, вольная и греко-римская борьба, тяжелая атлетика и таэквондо — только берут старт;

Золотой запас в боксе и борьбе: Узбекистан считается абсолютным лидером в Азии по боксу и борьбе; с началом этих финалов количество золотых медалей нашей делегации гарантированно пойдет вверх в стремительном темпе, подняв ее на 4-5-е места;

Фактор региональной конкуренции: активность сборной Казахстана в первые дни придает узбекским атлетам дополнительный спортивный стимул; очные противостояния на борцовских коврах и на ринге определят лидера Центральной Азии;

Жесткий график и восстановление: начиная с 3-го дня соревнований количество медалей резко возрастет; роль новых международных физиотерапевтов и медицинского персонала, привлеченных в штаб сборной, проявит себя именно в этот напряженный период.

Азиатские игры в Нагое становятся очередной исторической ареной для покорения новых вершин узбекским спортом, и главные награды еще впереди.

А как вы считаете, сможет ли делегация Узбекистана войти в топ-5 по итогам этих Азиатских игр? Сколько золотых медалей вы ждете от наших боксеров и борцов? Оставляйте свои личные прогнозы и мнения в комментариях, а также делитесь этой аналитической статьей о медальной гонке в Нагое со всеми любителями спорта!