СГБ задержала 4 парней, открывших подпольную нарколабораторию в съемной квартире в Чирчике (видео)

В Ташкентской области была раскрыта опасная транснациональная преступная цепь, угрожающая сознанию и здоровью молодежи. В ходе оперативного мероприятия, проведенного сотрудниками Управления Службы государственной безопасности (СГБ) по Ташкентской области совместно с областным ГУВД, была пресечена деятельность тайной нарколаборатории, организованной в одной из многоэтажек города Чирчик.

Как выяснилось, четверо граждан 2000 и 2002 годов рождения арендовали квартиру в городе, где занимались промышленным и лабораторным производством и сбытом наркотических средств. Подозреваемые связывались со своими неизвестными кураторами за рубежом через мессенджер «Telegram» и изготавливали чистый «гашиш» путем переработки «гашишного масла» и полуфабрикатов, доставленных контрабандным путем.

В ходе оперативного осмотра из квартиры в качестве вещественных доказательств были изъяты около 400 граммов готового «гашиша», 5 килограммов полуфабрикатов, специальные электрические сушильные печи, миксеры, электронные весы и средства химической защиты. Самым резонансным аспектом расследования стало то, что двое членов группы «обучались» синтезу наркотиков в лабораторных условиях во Вьетнаме и Таиланде, а еще один — в России. В настоящее время в отношении них возбуждено уголовное дело по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 276¹ Уголовного кодекса Республики Узбекистан.

Так как же эти 22-24-летние парни установили связь с зарубежными наркокартелями, куда планировалось распространять приготовленную отраву и какое суровое наказание их ожидает?

«Химические печи в квартире, 5 кг сырья и зарубежный опыт»: 5 ключевых моментов спецоперации

Важнейшие факты по делу о подпольной нарколаборатории, раскрытой в Чирчике:

Тайная фабрика в многоэтажке: 4 человека 2000 и 2002 годов рождения превратили съемную квартиру в Чирчике в цех по производству наркотиков;

Виртуальное кураторство через «Telegram»: Зарубежные кураторы поставляли «гашишное масло» и полуфабрикаты через каналы контрабанды;

Изъятые тяжелые вещества: Оперативниками изъято 400 граммов готового «гашиша», 5 кг полуфабрикатов и профессиональное лабораторное оборудование;

«Школа» Юго-Восточной Азии: Установлено, что двое задержанных получили «опыт» по изготовлению наркотиков в лабораторных условиях во Вьетнаме и Таиланде, а еще один — в России;

Уголовное дело по тяжким статьям: В отношении подозреваемых возбуждено дело по части 3 статьи 276¹ Уголовного кодекса, применена мера пресечения в виде заключения под стражу.

Нарколаборатория в Чирчике: показатели оперативного мероприятия и улики

Средства, изъятые СГБ и ГУВД, и подробности преступления:

Показатели и критерии Улики и обстоятельства, выявленные в ходе спецоперации Место происшествия Город Чирчик (съемная квартира в многоэтажном доме) Задержанные лица 4 гражданина (молодые люди 2000 и 2002 годов рождения) Изъятое готовое вещество Около 400 граммов чистого «гашиша» Наркотическое сырье 5 килограммов полуфабрикатов и «гашишного масла» Лабораторное оборудование Электрическая сушильная печь, миксер, электронные весы, пластиковые емкости Зарубежные связи и квалификация Двое обучались во Вьетнаме и Таиланде, один — в России Канал связи и управления Неизвестные иностранные кураторы в мессенджере «Telegram» Возбужденная статья Пункты «а», «б» части 3 статьи 276¹ УК РУз

Криминалистика и экспертиза безопасности: Почему этот случай — серьезный сигнал?

Основные выводы аналитиков правоохранительных органов и экспертов:

«Импортированные» преступные знания: Тот факт, что преступники выезжали в такие страны, как Вьетнам, Таиланд и Россия, чтобы специально обучиться синтезу и переработке наркотиков, показывает, что в Центральной Азии появилась новая опасная тенденция;

Многоэтажки как маскировка: Чтобы оставаться незамеченными, преступники выбирают не отдаленные районы, а густонаселенные съемные квартиры в многоэтажках; это ставит под угрозу жизнь соседей и мирных жителей из-за риска химического отравления или взрыва;

Опасность сетей «Telegram»: Иностранные наркокураторы привлекают местную молодежь обещаниями больших денег, используя их как «дешевую рабочую силу», и при возникновении опасности первыми бросают их под удар;

Неотвратимость сурового наказания: Законодательство предусматривает максимально жесткое наказание в виде длительных сроков лишения свободы для лиц, обвиняемых по части 3 статьи 276¹ Уголовного кодекса, и подобные преступления не прощаются.

Эта оперативная и успешная операция сотрудников СГБ и ГУВД предотвратила распространение огромного объема наркотических средств, которыми могли отравиться тысячи молодых людей.

Как вы считаете, какие механизмы необходимы для усиления контроля над квартирами, сдаваемыми в аренду в многоэтажных домах? Какую роль должны играть махалля и семья в предотвращении вовлечения молодежи в такие преступные сети при выезде за рубеж? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этой важной аналитической статьей, касающейся нашей безопасности, со всеми своими близкими и родителями!