Ритик Рошан поддержал Катрину Каиф, поставив «лайк» под постом в защиту от «критиков, назвавших ее толстой»
Ритик Рошан оценил пост в защиту Катрины Каиф от критики по поводу полноты
Болливудская звезда Ритик Рошан поставил «лайк» под постом в Instagram, написанным против критики актрисы Катрины Каиф из-за изменений ее тела после родов. Этот его поступок привлек внимание в социальных сетях.
Как отреагировал Ритик Рошан?
То, что Ритик Рошан оценил пост, написанный против негативных комментариев о внешности актрисы после родов, не ускользнуло от внимания наблюдателей.
Многие истолковали его «лайк» как знак поддержки Катрины Каиф.
В обсуждениях вокруг этой ситуации подчеркивалось, что после беременности и материнства во внешности женщин происходят естественные изменения.
Многие пользователи поддержали мнение о том, что нельзя оценивать женщину по ее телосложению после родов.
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