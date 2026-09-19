Ритик Рошан поддержал Катрину Каиф, поставив «лайк» под постом в защиту от «критиков, назвавших ее толстой»

Ритик Рошан оценил пост в защиту Катрины Каиф от критики по поводу полноты

Болливудская звезда Ритик Рошан поставил «лайк» под постом в Instagram, написанным против критики актрисы Катрины Каиф из-за изменений ее тела после родов. Этот его поступок привлек внимание в социальных сетях.

Как отреагировал Ритик Рошан?

То, что Ритик Рошан оценил пост, написанный против негативных комментариев о внешности актрисы после родов, не ускользнуло от внимания наблюдателей.

Многие истолковали его «лайк» как знак поддержки Катрины Каиф.

В обсуждениях вокруг этой ситуации подчеркивалось, что после беременности и материнства во внешности женщин происходят естественные изменения.

Многие пользователи поддержали мнение о том, что нельзя оценивать женщину по ее телосложению после родов.