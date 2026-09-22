Проект будущей атомной энергетики, продвигаемый одним из богатейших людей мира Биллом Гейтсом, столкнулся с серьезными препятствиями и неожиданным кризисом. Принадлежащая миллиардеру компания «ТерраПовер» ранее с громкими заявлениями объявила о заключении контрактов с 12 новыми поставщиками на строительство передового модульного реактора №1 под названием «Натрий» в городе Кеммерер, штат Вайоминг.

Однако, как сообщает авторитетное отраслевое издание Конструктион Диве, корпорация «Bechtel» — опытнейший гигант, на протяжении десятилетий успешно строивший АЭС в США, — неожиданно вышла из данного проекта. Хотя в официальном заявлении строительный гигант сослался на перевод своих специалистов на другие востребованные объекты по всему миру, эксперты расценивают это как «тяжелую пощечину» для команды Гейтса.

Аналитики отрасли отмечают, что между теоретиками «считающими себя гениями» выпускниками Массачусетского технологического института (МИТ) и консервативными практиками, построившими за КсКс век десятки реакторов на практике, возникли серьезные разногласия. Этот конфликт нанес сильный удар по амбициям Вашингтона обогнать Россию и Китай в атомной гонке за счет малых модульных реакторов (SMR). В настоящее время единственным работающим маломощным модульным реактором в мире обладает только Россия, а «Росатом» строит свою первую зарубежную коммерческую станцию в Узбекистане.

Итак, является ли натриевый реактор Билла Гейтса бумажной иллюзией, как продолжится строительство в Вайоминге без крупнейшего подрядчика и к кому переходит лидерство в глобальной атомной гонке?

«12 контрактов, бунт практиков и конкуренция в Узбекистане»: 5 ключевых моментов происшествия

Самые важные факты конфликта вокруг проекта Билла Гейтса:

Уход «Bechtel» из проекта: Генеральный подрядчик, построивший наибольшее количество энергоблоков АЭС в истории США, прекратил работу над проектом Гейтса «ТерраПовер»;

Спор «гениев» и практиков: Эксперты подтвердили наличие психологического и инженерного противостояния между теоретиками из МИТ и реальными практиками строительства;

12 срочных контрактов: После ухода подрядчика «ТерраПовер» была вынуждена заключить договоры с 12 поставщиками, чтобы спасти первый в Западном полушарии промышленный реактор «Натрий»;

Удар по атомным амбициям США: Вашингтон планировал обогнать Россию и Китай на глобальном рынке именно за счет малых модульных реакторов, однако внутренние разногласия замедляют реализацию проекта;

Фактор Узбекистана: В то время как в США модульные реакторы все еще находятся на стадии проектирования и споров, «Росатом» уже начал строительство первой коммерческой малой АЭС в Узбекистане.

Гонка малых модульных реакторов (SMR): сравнение проекта Билла Гейтса и конкурентов

Аналитические показатели ситуации в США и на глобальном рынке:

Критерии и параметры «ТерраПовер» (Проект Билла Гейтса) «Росатом» (Россия и международный рынок) Концепция реактора «Натрий» (Быстрый натриевый реактор) РИТМ-200Н (Малый реактор с водяным охлаждением) Основная площадка Штат Вайоминг, Кеммерер (США) Узбекистан (Первый зарубежный коммерческий проект) Статус проекта Генеральный подрядчик ушел, идет поиск поставщиков Переход к строительной и практической стадиям Инженерный состав Теоретики-«стартаперы» и кадры из МИТ Классические инженеры госкорпорации Действующий аналог Отсутствует (В планах только испытательный комплекс) Единственные работающие плавучие и наземные базы в мире Основная возникшая проблема Конфликт, возникший с гигантом «Bechtel» Международные санкции и геополитические барьеры

Экспертиза в атомной энергетике и геополитике: почему это событие является сигналом для глобального рынка?

Выводы международных энергетических аналитиков и инженерных экспертов:

Философия «Сикреликоновой долины» не сработала при строительстве АЭС: Команда Билла Гейтса относится к ядерным технологиям как к программному обеспечению или ИТ-стартапу; однако в ядерной безопасности и тяжелой промышленности метод «действуй быстро и учись на ошибках» не работает — решающее значение имеют консервативные и строгие протоколы таких гигантов, как «Bechtel»;

Риск отставания США: Задержка реактора «Натриум» отодвинет позиции США на рынке малых модульных реакторов на несколько лет назад, за это время конкуренты могут захватить рынок;

Центральная Азия и правильный выбор Узбекистана: В то время как на Западе проекты SMR все еще не могут выйти из стадии обсуждений и внутренних конфликтов, начало строительства Узбекистаном проверенных малых реакторов дает практическое преимущество в предотвращении энергетического дефицита;

Кадровый раскол: Отзыв «Bechtel» своих сотрудников из проекта приведет к дефициту высококвалифицированных атомщиков-строителей на объекте в Вайоминге, что наверняка в несколько раз увеличит стоимость строительства.

Эта крупная проблема, с которой столкнулась команда Билла Гейтса, показывает, что атомная энергетика решается не просто миллиардами долларов, а тяжелым инженерным опытом.

Как вы думаете, сможет ли Билл Гейтс успешно завершить строительство своего натриевого реактора после ухода главного подрядчика и вернуть США ядерное лидерство, или этот проект тоже останется на бумаге? Как вы относитесь к строительству малой атомной станции в Узбекистане? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим анализом о самой горячей интриге мировой энергетики со всеми своими друзьями и поклонниками сферы!