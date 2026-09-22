Арман Царукян объявил сроки возвращения в октагон после нокаута на UFC 331

Первый номер рейтинга легкого веса Арман Царукян, который на турнире UFC 331 уже в первом раунде досрочно победил опасного бразильского ударника Маурисио Руффи страшными ударами локтями, поделился с болельщиками неожиданной и очень оперативной новостью. Обычно после крупных номерных турниров бойцы уходят на месячный отдых или процесс восстановления, но армянский звездный боец заявил, что абсолютно здоров и не собирается долго ждать возвращения в октагон.

В своем заявлении после яркой победы он сообщил, что приступит к полноценному тренировочному лагерю уже после недельного короткого отпуска: «У меня нет никаких травм. Мне нужно отдохнуть неделю, после чего я снова начну тренировки. Драться в середине или конце декабря — для меня отличный вариант. В это время формируется большой и мощный кард. Когда и где скажет UFC, я готов на 100 процентов». Такой боевой настрой претендента еще больше подогрел предположения о том, что предстоящий титульный бой против чемпиона Джастина Гейджи может быть организован до конца года.

Итак, добавит ли Дана Уайт чемпионский бой Царукяна в качестве главного побоища на главный декабрьский номерной турнир года, успеет ли Гейджи принять этот вызов, и завершится ли конец 2026 года под именем нового короля в легком весе?

«Победа без травм, недельный отпуск и декабрьский кард»: 5 основных пунктов планов Царукяна

Самые важные новости, о которых Арман Царукян сообщил после турнира UFC 331:

Абсолютно здоровое состояние: В агрессивном поединке против Руффи Царукян не пропустил ни одного серьезного удара и вышел из октагона без травм;

Недельный мини-отпуск: Спортсмен не будет брать долгосрочный перерыв — он вернется в зал всего после 7 дней восстановления;

Декабрь на прицеле: Арман считает самым оптимальным сценарием подъем в октагон на крупном ППВ-карде в конце года (в середине или конце декабря);

Полная открытость ультиматуму UFC: Боец выразил безусловное согласие на любые локацию и сроки, которые предложит руководство промоушена;

Чемпионское давление: Это решение поставило действующего чемпиона Джастина Гейджи в положение, когда он не сможет найти повод избежать защиты титула.

График Царукяна: сравнение ситуации на UFC 331 и ожиданий в декабре

Показатели процесса восстановления бойца и его потенциального боя в декабре:

Показатели и критерии UFC 331 (Прошедший бой) Декабрь (Ожидаемый бой) Статус соперника Маурисио Руффи (Опасный претендент) Джастин Гейджи (За чемпионский пояс) Продолжительность боя и раунды 1-й раунд (Досрочная победа) 5-раундовое чемпионское противостояние Степень полученных травм 0% (Никаких повреждений) Требуется высокая функциональная подготовка Время подготовки (Лагерь) Полноценный стандартный лагерь 7-8 недельный интенсивный тренировочный цикл Суть встречи Сохранение статуса претендента №1 Завоевание чемпионского пояса UFC

Экспертиза индустрии ММА и UFC: почему декабрьский кард — идеальный вариант для UFC?

Выводы международных аналитиков ММА и инсайдеров промоушена:

Кассовый блокбастер в конце года: UFC традиционно проводит супертурнир, состоящий из крупнейших чемпионских боев, в декабре каждого года в Лас-Вегасе; бой Царукяна и Гейджи может стать идеальным главным событием (Маин Эвент) для этого шоу;

Идеальное время для восстановления: Поскольку поединок с Руффи длился всего несколько минут, Царукян не растерял энергию; октябрь и ноябрь полностью достаточны для того, чтобы подойти к чемпионскому бою в идеальной спортивной форме;

Временной капкан для Гейджи: Если Гейджи не получил серьезных травм, UFC потребует от него защитить пояс в ноябре или декабре; заявление Царукяна «я готов прямо сейчас» дает Дане Уайту дополнительный рычаг давления на чемпиона;

Вершина рейтингов и маркетинга: После нокаута в первом раунде вокруг Царукяна поднялся большой ажиотаж, и вернуть его в декабре, пока интерес болельщиков не угас, финансово очень выгодно для промоушена.

Это стремительное решение Армана Царукяна максимально ускорило чемпионскую интригу в легком весе и открыло путь к крупному противостоянию в декабре.

Как вы думаете, дадут ли Дана Уайт и руководство UFC Арману Царукяну бой против чемпиона Джастина Гейджи уже в декабре? Если этот супербой пройдет в декабре, сможет ли Царукян завоевать пояс легкого веса? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь новостью о самых горячих планах в мире октагона со всеми любителями ММА!