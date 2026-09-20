Хувайдо Джумаева высказалась о предложении совместного творчества с Бобур Мансуровым и своем гонораре

Актриса Хувайдо Джумаева в одном из своих интервью рассказала о том, как начала совместное творчество с Бобур Мансуровым. Ее спросили, поступало ли ей предложение от самого Бобур Мансурова.

«Очень просил. "Приходите, опа, приходите, опа", — говорил. Ну ладно, согласилась. Подумала, пойду навстречу этому парню», — с юмором ответила актриса.

В ходе беседы у Хувайдо Джумаевой также поинтересовались размером ее гонорара.

«Здесь нет никакого секрета. Мой гонорар не такой уж дорогой — 1000», — сказала она.

Когда актрису уточнили, идет ли речь о 1000 долларов за одно видео, она ответила с шуткой.

«Да. И исполнение у меня соответствующее. Посмотрите на мои брови, посмотрите, как я ими играю. Никто так не сможет», — с улыбкой добавила Хувайдо Джумаева.

Игра актрисы в вайнах, которые она снимает вместе с Бобур Мансуровым, не осталась без внимания подписчиков. В комментариях пользователи отмечают, что их видео получаются качественными, а также признают актерский талант Хувайдо Джумаевой.