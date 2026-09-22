Черные дни 16-летней давности вернулись: «Тоттенхэм» на последнем месте, что будет с судьбой Де Дзерби?

·37·Спорт
Черные дни 16-летней давности вернулись: «Тоттенхэм» на последнем месте, что будет с судьбой Де Дзерби?

В новом сезоне Английской Премьер-лиги лондонский «Тоттенхэм» столкнулся с настоящим историческим кризисом. Как сообщает известное английское издание ТЭАМталк, несмотря на катастрофические результаты на старте чемпионата, руководство клуба решило не отправлять главного тренера Роберто Де Дзерби в немедленную отставку и выразило полную поддержку итальянскому специалисту. «Шпоры» набрали всего 2 очка в первых 5 турах АПЛ и опустились на самое дно турнирной таблицы — 20-е место.

Такой позорный старт в последний раз наблюдался в истории лондонцев ровно 16 лет назад, то есть в 2008 году. Несмотря на это, боссы клуба надеются, что после международного перерыва на матчи ФИФА команда кардинально улучшит свою игру и выйдет из глубокого кризиса. Однако ситуация крайне опасная: после возвращения игроков из сборных «Тоттенхэм» ждет тяжелейшее испытание — выездной матч против «Манчестер Юнайтед» 10 октября.

Сможет ли Де Дзерби вывести лондонский клуб из ловушки антирекорда 2008 года, поставит ли встреча на «Олд Траффорд» точку в его судьбе и на сколько еще хватит терпения у руководства?

«20-е место, 16-летний антирекорд и пауза на ФИФА»: 5 ключевых точек кризиса «Тоттенхэма»

Самые важные факты чрезвычайной ситуации вокруг лондонского клуба:

  • Последняя строчка Премьер-лиги: «Тоттенхэм» набрал всего 2 очка в 5 матчах и рухнул на последнее место в таблице АПЛ;

  • Позор, которого не было с 2008 года: За последние 16 лет команда не показывала столь слабых и неудовлетворительных результатов на старте чемпионата;

  • Неожиданный вотум доверия от руководства: Несмотря на резкое недовольство болельщиков, боссы клуба не указали Де Дзерби на дверь, а объявили о полной поддержке;

  • Дни ФИФА — последнее спасение: Руководство клуба верит, что во время перерыва на матчи национальных сборных тренер сможет устранить тактические проблемы и восстановить командный дух;

  • Впереди испытание «Олд Траффорд»: 10 октября в рамках 6-го тура лондонцев ждет решающая битва на выезде против «Манчестер Юнайтед», которым руководит Эрик тен Хаг или новые конкуренты.

Положение «Тоттенхэма» в АПЛ: сравнение катастрофы 2008 года и кризиса 2026 года

Анализ исторических антирекордов лондонцев и текущих показателей:

Критерии и параметры

Старт сезона 2008 года

Текущий сезон (эра Роберто Де Дзерби)

Количество проведенных встреч

5 туров

5 туров

Набранные очки

2 очка

Всего 2 очка (безвыигрышная серия)

Место в турнирной таблице

20-я позиция (последнее место)

20-я позиция (самое дно таблицы)

Решение руководства клуба

Произошла быстрая смена тренера

Полное доверие и поддержка Де Дзерби

Соперник после перерыва

Разные соперники по чемпионату

«Манчестер Юнайтед» (10 октября, «Олд Траффорд»)

Главная проблема

Дисбаланс в атаке и обороне

Сложный прессинг и неспособность игроков адаптироваться

Экспертиза футбола и тактики: Почему Де Дзерби зашел в тупик в Лондоне?

Выводы обозревателей АПЛ и спортивных экспертов:

  • Крах системы «Де Дзербибол»: Философия итальянского тренера, основанная на коротких пасах из обороны и риске, работала в «Брайтоне», но нынешние защитники «Тоттенхэма» не выдерживают этого давления и постоянно допускают ошибки;

  • Психологический спад и комплекс отсутствия побед: Отсутствие побед в 5 турах подорвало веру команды в свои силы, что приводит к потере концентрации в последние минуты каждого матча;

  • Риски в дни ФИФА: Хотя международный перерыв дает тренеру возможность поработать над тактикой, многие ключевые игроки уезжают в свои сборные, в результате чего Де Дзерби лишается возможности тренироваться в полном составе;

  • Решающая битва против «Манчестер Юнайтед»: Выездная встреча 10 октября может стать для итальянского специалиста официально «последним шансом»; поражение на «Олд Траффорд» исчерпает лимит доверия руководства и сделает отставку неизбежной.

Будущее Роберто Де Дзерби в «Тоттенхэме» сейчас висит на волоске, и поездка в Манчестер 10 октября решит его судьбу в Англии.

Как вы считаете, приняло ли руководство «Тоттенхэма» правильное решение, не отправив Роберто Де Дзерби в отставку, или команде срочно нужен новый главный тренер? Смогут ли «Шпоры» вернуться с поля «Манчестер Юнайтед» 10 октября с очками? Оставляйте свои личные мнения и аналитику в комментариях и делитесь этой статьей о самых горячих событиях АПЛ со всеми любителями английского футбола!

ТоттенхэмРоберто Де ДзербиАПЛМанчестер Юнайтед
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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