«В судьях вины нет, у команды вообще нет плана»: Клод Макелеле раскритиковал «Реал»

·47·Спорт
«В судьях вины нет, у команды вообще нет плана»: Клод Макелеле раскритиковал «Реал»

После болезненного поражения со счетом 1:2 от «Атлетико» в мадридском дерби волна скандалов вокруг «Реала» достигла нового пика. Потеряв важные очки в 7-м туре Ла Лиги, лагерь и клубные СМИ «сливочных» уцепились за решения главного арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса. Главный тренер команды Жозе Моуринью намеренно принес на пресс-конференцию распечатанные на бумаге фотокадры — с эпизодами, где наступают на ногу Джуду Беллингему и наносят удары по голеностопу Федерико Вальверде, попытавшись свалить всю вину на бригаду арбитров.

Однако легендарный бывший опорный полузащитник «Реала» Клод Макелеле пустил эти оправдания по ветру. Выступив в прямом эфире телеканала ESPN, французская звезда открыто заявил, что корень проблемы кроется вовсе не в честности судейства на поле, а внутри самого клуба: «Не нужно делать судей виноватыми! Нет взаимопонимания ни между игроками, ни между командой и тренером. Моуринью должен поговорить с ними. Сегодня команда слаба, у них нет игрового плана, нет вообще ничего! Проблема не в судье, на поле не видно ни одной четкой идеи или плана».

Так неужели этот внутренний раскол, на который указал Макелеле, свидетельствует о начале кризиса между Моуринью и звездами, почему «Реал» играет ниже своего уровня и есть ли надежда сократить отставание от лидирующей «Барселоны»?

«Фотооправдания, пропасть между тренером и командой»: 5 главных тезисов выступления Макелеле

Самые важные аналитические факты, разоблаченные Клодом Макелеле после мадридского дерби:

  • Требование прекратить прикрываться судьями: Французская легенда твердо подчеркнул, что обвинение рефери в поражении — это просто закрывание глаз на проблемы;

  • Критика «фотосессии» Моуринью: Хотя тренер принес прессе бумажные материалы с запечатленными эпизодами Беллингема и Вальверде, Макелеле назвал это попыткой скрыть истинные проблемы;

  • Отсутствие взаимопонимания: Наблюдается неспособность футболистов найти общий язык друг с другом, а также разрыв связи между главным тренером и командой;

  • «Самого игрового плана нет»: Макелеле безжалостно разоблачил тактическую пассивность «Реала» на поле, отсутствие хоть какой-то четкой системы в атаке и обороне;

  • Время повышать требования: Бывшая звезда настоятельно призвал требовать максимум от каждого игрока и тренера, вместо того чтобы перекладывать ответственность на других.

Эхо мадридского дерби: сравнение позиции Моуринью и оценки Макелеле

Сравнение двух разных взглядов и отношений в лагере «Реала»:

Критерии и параметры

Жозе Моуринью и официальные лица «Реала»

Клод Макелеле и независимые эксперты

Главный фактор поражения

Ошибки арбитра Мигеля Анхеля Ортиса Ариаса

Внутрикомандное непонимание и слабая игра

Приведенные доказательства

Фотографии травм Беллингема и Вальверде

Отсутствие на поле игрового плана и четкой идеи

Отношения тренера и игроков

Все под контролем, давление идет извне

Общение между командой и Моуринью нарушено

Отношение к судейству

Предвзятая ошибка 41-летнего рефери и комитета

«Винить судью — неправильно, оставьте их в покое»

Решение и требование

Равные условия и невмешательство судей

Повысить требования к игрокам и всё обсудить внутри

Экспертиза футбола и тактики: Почему слова Макелеле близки к истине?

Выводы обозревателей европейского футбола и спортивных аналитиков:

  • Классический метод «отвлечения» Моуринью разоблачен: За свою карьеру Жозе Моуринью после матчей, в которых его команда плохо играла, всегда выходил к прессе с фотографиями, цифрами или заявлениями, переключая внимание с тактического провала на судей; Макелеле открыто указал на этот трюк;

  • Разрыв связок на поле: Во время дерби между полузащитой и линией атаки не было видно сыгранности, звезды пытались создавать моменты исключительно за счет индивидуального мастерства;

  • Психологическая атмосфера в раздевалке: Призыв легендарного полузащитника о том, что «тренер должен с ними поговорить», означает наличие психологического напряжения внутри команды и то, что футболисты не до конца понимают требования Моуринью;

  • Угроза в гонке Ла Лиги: Если «Реал» продолжит обвинять судей и не изменит кардинально свою игру, 6-очковая пропасть до лидирующей «Барселоны» может еще больше увеличиться, а надежды на чемпионство — угаснуть преждевременно.

Это сильное и бескомпромиссное выступление Клода Макелеле заставляет «Реал» проснуться от иллюзий и искать проблемы не вовне, а внутри самих себя.

А как считаете вы, кто больше виноват в поражении в мадридском дерби — «Реал» и Моуринью, у которых, как сказал Макелеле, нет плана на игру, или главный арбитр, принявший спорные решения? Смогут ли «сливочные» быстро выбраться из этого кризиса? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь этим горячим анализом из мира футбола со всеми друзьями и болельщиками «Реала»!

Мадридское дербиРеал МадридМигель Анхель Ортис АриасКлод Макелеле
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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