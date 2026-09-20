Мафтуна Холмуротова награждена нагрудным знаком: певица обратилась к поклонникам

Певица Мафтуна Холмуротова была награждена нагрудным знаком за свою деятельность в сфере пения. Артистка поделилась радостной новостью со своими поклонниками на странице в социальных сетях.

Мафтуна Холмуротова подчеркнула, что приняла эту награду как большое признание на творческом пути и новую ответственность.

"Сегодня я была удостоена высокого признания в сфере пения — нагрудного знака. Для меня это еще одна ступень на творческом пути, означающая еще большую ответственность", — написала певица.

Артистка также выразила благодарность своим поклонникам, которые всегда поддерживают ее. Она заявила, что не перестанет творить для народа и служить ему своим искусством.

Мафтуна Холмуротова рассказала и о своих будущих мечтах, пожелав себе в будущем достичь еще более высоких званий.

"Иншааллах, пусть удастся достичь таких высоких званий, как "Народный артист Узбекистана", "Заслуженный артист Узбекистана". По словам Мафтуны Холмуротовой, любовь и поддержка поклонников очень дороги для ее творчества. А нагрудный знак стал очередным важным признанием в ее творческой деятельности.