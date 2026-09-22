«Каскад финтов и ювелирная передача»: 19-летний Бехруз Каримов вновь зажглься в Швейцарии

·18·Спорт
«Каскад финтов и ювелирная передача»: 19-летний Бехруз Каримов вновь зажглься в Швейцарии

19-летний талантливый фланговый защитник национальной сборной Узбекистана Бехруз Каримов продемонстрировал очередной мастер-класс на европейских зеленых полях, вновь обратив на себя внимание иностранных болельщиков и специалистов. В рамках 9-го тура Швейцарской Суперлиги в гостевом матче против клуба «Лозанна» «Лугано» добился крупной и разгромной победы со счетом 4:0. Начавший встречу в основном составе узбекский легионер на 52-й минуте стал соавтором одного из самых ярких и эстетичных голов матча: после штрафного удара на правом фланге он несколькими ловкими обманными движениями (финтами) оставил не у дел защитника соперника и с ювелирной точностью выполнил передачу в штрафную площадь.

Принявший этот суперпас Ханнес Делькруа головой поразил ворот, оформив свой хет-трик в матче. Видеоролик, запечатлевший этот дриблинг и голевую передачу Каримова, за короткое время вирусным образом распространился в социальных сетях и вызывает бурные обсуждения. Продемонстрировав активную игру в течение 72 минут, наш соотечественник уже в своем 7-м матче текущего сезона дошел до показателя «1 гол + 1 ассист». Самое главное, после этой победы «Лугано», набрав 25 очков, оторвался от ближайшего преследователя «Янг Бойз» сразу на 6 очков и единолично возглавил турнирную таблицу чемпионата Швейцарии.

И так, насколько быстро столь стремительные шаги 19-летнего защитника откроют ему двери в топ-5 лиг Европы, сделает ли его Фабио Каннаваро основным оружием национальной сборной и отдаст ли «Лугано» кому-либо чемпионское золото?

«Шедевр на правом фланге, хет-трик Делькруа и единоличное лидерство»: 5 главных пунктов бенефиса Каримова

Важнейшие факты крупной победы на поле «Лозанны» и действий узбекского легионера:

  • Стабильное место в основном составе: 19-летний Бехруз Каримов начал сложный гостевой матч с первых минут и действовал на высоком темпе до 72-й минуты;

  • Суперассист на 52-й минуте: Наш защитник оставил соперника позади на правом фланге с помощью нескольких красивых финтов и отдал ювелирный пас на Ханнеса Делькруа, оформившего хет-трик;

  • Эффективность «1+1» в 7 матчах: С момента перехода в стан «Лугано» Каримов принял участие в 7 матчах во всех турнирах и стал автором 1 гола и 1 результативной передачи;

  • Разгром «Лозанны»: Три гола Ханнеса Делькруа (35', 48', 52') и автогол Карима Соу принесли хозяевам тяжелое поражение со счетом 0:4;

  • Отрыв в 6 очков в чемпионате: Оформивший 8 побед и 1 ничью в 9 турах «Лугано» с 25 очками покорил вершину таблицы, оставив гранд «Янг Бойз» на недосягаемом расстоянии.

Швейцарская Суперлига: Матч против «Лозанны» и статистика Бехруза Каримова

Показатели встречи и визитная карточка узбекского защитника в Европе:

Критерии и параметры

Показатели и детали матча

Счет встречи

«Лозанна» 0:4 «Лугано» (Крупная гостевая победа)

Роль Бехруза Каримова в матче

В основном составе (отиграл 72 минуты), 1 голевая передача

Авторы голов

Х. Делькруа (35', 48', 52' — ассист Каримова), К. Соу (автогол)

Общий показатель Каримова в «Лугано»

7 матчей, 1 гол (16 сентября, в ворота «Санкт-Галлена»), 1 ассист

Положение «Лугано» в турнире

9 матчей, 8 побед, 1 ничья, 25 очков (1-е место)

Отрыв от ближайшего преследователя

Превосходство над клубом «Янг Бойз» ровно в 6 очков

Календарь следующей встречи

10 октября, «Лугано» — «Люцерн» (в 23:30 по ташкентскому времени)

Экспертиза футбола и скаутинга: Почему игра Бехруза Каримова находится в центре внимания европейских грандов?

Выводы международных скаутов и спортивных обозревателей:

  • Стандарт современного флангового защитника: В современной Европе самыми ценными активами считаются не те защитники, которые просто отсиживаются в обороне, а универсальные таланты наподобие Бехруза, контролирующие весь фланг, легко обыгрывающие соперника в индивидуальном дриблинге и способные отдать точный кросс (передачу);

  • Навык быстрой адаптации: Прибытие в 19-летнем возрасте в чемпионат Швейцарии с новым языком, новой культурой и высоким физическим давлением, и достижение результативных действий уже в первых 7 матчах свидетельствует о сильном менталитете спортсмена;

  • «Лугано» — большой трамплин: Чемпионат Швейцарии считается главным «рынком» для итальянской Серии А, немецкой Бундеслиги и французской Лиги 1; столь стабильная игра в составе лидирующей команды приведет к тому, что Каримов попадет на радары топ-чемпионатов уже в летнее трансферное окно;

  • Бесценный актив для национальной сборной Узбекистана: В то время как на флангах обороны не хватает скорости и техничной атакужности, набор такой спортивной формы Бехрузом удваивает шансы нашей национальной сборной в отборочных матчах.

Волшебный дриблинг и голевая передача Бехруза Каримова на 52-й минуте наглядно показывают, что новое поколение узбекского футбола начинает громко заявлять о себе на европейских полях.

А как считаете вы, сможет ли 19-летний Бехруз Каримов завоевать чемпионство в составе «Лугано» и уже в следующем сезоне отправиться в топ-5 чемпионатов Европы (например, в Италию или Германию)? Как вы оцениваете его финты и технику на фланге? Оставляйте свои личные мнения в комментариях и делитесь новостью об этом ярком успехе узбекского легионера на европейских аренах со всеми любителями футбола!

Бехруз КаримовЛуганоШвейцарская СуперлигаЛозанна
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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