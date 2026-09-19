Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max
Новая линейка iPhone 18 от Apple поступила в продажу по всему миру с 18 сентября. В Узбекистане также стали известны первые цены на смартфоны.
В настоящее время в продаже предлагаются версии еСИМ+еСИМ, а также СИМ+еСИМ для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.
Версии еСИМ+еСИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 долларов
Версии СИМ+еСИМ:
• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 долларов
• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 долларов
• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов
• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 долларов
• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 долларов
• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 долларов
Таким образом, согласно представленным на данный момент данным, начальная цена iPhone 18 Pro составляет от 1 899 долларов, а iPhone 18 Pro Max — от 2 049 долларов.
Комментарии 0
…