Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

·58·Технологии
Стали известны цены на iPhone 18 Pro и Pro Max

Новая линейка iPhone 18 от Apple поступила в продажу по всему миру с 18 сентября. В Узбекистане также стали известны первые цены на смартфоны.

В настоящее время в продаже предлагаются версии еСИМ+еСИМ, а также СИМ+еСИМ для iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

Версии еСИМ+еСИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 899 долларов

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 299 долларов

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 899 долларов

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 049 долларов

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 399 долларов

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 199 долларов

Версии СИМ+еСИМ:

• iPhone 18 Pro 256 GB — 1 979 долларов

• iPhone 18 Pro 512 GB — 2 349 долларов

• iPhone 18 Pro 1 TB — 2 999 долларов

• iPhone 18 Pro Max 256 GB — 2 199 долларов

• iPhone 18 Pro Max 512 GB — 2 499 долларов

• iPhone 18 Pro Max 1 TB — 3 299 долларов

Таким образом, согласно представленным на данный момент данным, начальная цена iPhone 18 Pro составляет от 1 899 долларов, а iPhone 18 Pro Max — от 2 049 долларов.

AppleiPhone 18eSIMУзбекистан
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

NASA отправит три ровера с ИИ для исследований на ЛунеNASA отправит три ровера с ИИ для исследований на ЛунеСегодня, 16:59Астрономы впервые наблюдали процесс поглощения материи нейтронной звездойАстрономы впервые наблюдали процесс поглощения материи нейтронной звездойСегодня, 16:23Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0Samsung раскрыла даты международного выхода обновления One UI 9.0Сегодня, 15:52Защитное стекло iPhone 18 Pro оказалось прочнее, чем у конкурентовЗащитное стекло iPhone 18 Pro оказалось прочнее, чем у конкурентовСегодня, 15:30NASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКСNASA и SpaceX договорились о трех дополнительных полетах на МКССегодня, 14:53Представлен смартфон Кликс Коммуникатор с физической клавиатуройПредставлен смартфон Кликс Коммуникатор с физической клавиатуройСегодня, 14:25
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Китай создал робота, похожего на рыбу: может начаться новая эра под водой (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Узбекистан представил свой первый «камикадзе»-дрон: большой фурор на военной выставке...
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Найденный в Антарктиде метеорит изменил представления о Солнечной системе
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Стала известна мощность зарядки флагманов Samsung Galaxy S27
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр
Над Индийским океаном упал небесный объект диаметром один метр