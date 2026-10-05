Приостановка выдачи виз узбекистанцам: почему Латвия выступила с такой инициативой?

В Латвии, одном из ведущих государств Балтии, была выдвинута инициатива о временной приостановке выдачи въездных виз гражданам Узбекистана. Об этом «Фергана» сообщило со ссылкой на местное Джаунс.лв информационное агентство.

Данное предложение, подготовленное Министерством внутренних дел страны, объясняется правонарушениями, зафиксированными в последнее время с участием некоторых лиц, прибывших в страну.

«Мы обязаны принять меры»: жесткая позиция министра

Министр внутренних дел Латвии Янис Домбраваподчеркнул, что ограничения должны быть введены с целью пересмотра мер безопасности:

«Мы обязаны принять меры немедленно. Поэтому мы предлагаем временно приостановить выдачу виз гражданам Узбекистана на определенный срок и использовать это время для укрепления сотрудничества с узбекской стороной. Главная цель — не допустить въезда на территорию Латвии лиц, которые могут представлять угрозу общественному порядку и безопасности».

По данным местных СМИ, причиной такого решения стали несколько преступлений, совершенных с участием граждан Узбекистана, включая противоправные действия в отношении несовершеннолетних. Однако министерство пока не раскрыло точные цифры и полную статистику по этим случаям.

Вступила ли инициатива в силу? Разногласия в правительстве

Важно отметить, что предложение о приостановке выдачи виз пока не перешло в практическую стадию и не вступило в силу:

Коалиция отказала: Янис Домбрава пытался включить этот вопрос в повестку дня заседания Кабинета министров, состоявшегося 29 сентября. Однако коалиционные партнеры в правительстве не поддержали включение этой инициативы в повестку на последнем заседании перед выборами в парламент (Сейм);

Правовое основание: ББ.лв издание уточняет, что МВД обосновывает свою инициативу частью 2 статьи 8 национального Закона об иммиграции;

Дальнейшие обсуждения: Министр выражает надежду, что этот вопрос будет пересмотрен на одном из ближайших заседаний нового правительства.

Какова официальная реакция?

В настоящее время посольство Республики Узбекистан в Латвии или Министерство иностранных дел не выразили никакой официальной реакции на это заявление латвийского чиновника.

Развитие ситуации остается напрямую зависимым от миграционной политики нового правительства и парламента Латвии, а также от двустороннего дипломатического диалога.