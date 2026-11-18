На пляже Риасор в испанском городе А-Корунья сильные волны унесли в море женщину, которая сидела на берегу и читала книгу. Около 10 человек объединились, образовав живую цепь, и сумели вытащить её из воды.

Как сообщает издание Ла Воз де Галикиа, инцидент произошел 25 октября около 14:00. Когда женщина сидела недалеко от берега с книгой, внезапная сильная волна утянула её в море.

Сначала один человек бросился на помощь, но не смог самостоятельно вытащить её на берег. После этого окружающие поспешили на помощь и, взявшись за руки, образовали живую цепь. К спасательной операции, начатой пятью людьми, присоединились другие, и число участников достигло примерно 10 человек. Вместе им удалось вытащить женщину на берег.

После спасения женщине оказали медицинскую помощь прямо на пляже. Затем с легкой гипотермией — состоянием пониженной температуры тела — её доставили на машине скорой помощи в университетскую больницу А-Коруньи.