В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов

·85·Мир
В Китае невеста подарила жениху видеокарту за 12 тысяч долларов

В Китае будущая невеста удивила своего жениха дорогостоящим подарком. Девушка преподнесла ему видеокарту ASUS РОГ Астрал GeForce RTX 5090 стоимостью около 12 тысяч долларов. Неожиданный подарок настолько взволновал жениха, что он не смог сдержать слёз.

На видео запечатлено, как жених принимает подарок и с радостью демонстрирует его свадебным гостям. Ролик, запечатлевший его искреннюю реакцию, быстро распространился в социальной сети Кс и привлек внимание пользователей.

Интересно, что видеокарту RTX 5090 в Китае найти непросто. Причина в том, что эта модель официально не продается в стране. Поэтому такой подарок невесты выделяется не только своей дороговизной, но и редкостью.

ASUS ROG AstralGeForce RTX 5090Китайжених
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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