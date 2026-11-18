Нападающий сборной Англии сумел забить восемь мячей в шести матчах группового этапа Лиги наций. Этот результат принес ему статус лучшего бомбардира соревнований.

Среди его ближайших преследователей — звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд , датский форвард Расмус Хёйлунн и ряд других известных футболистов.

Стало известно имя самого результативного нападающего группового этапа Лиги наций. Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил восемь голов в шести матчах, став лучшим бомбардиром турнира.

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Показатель Кейна на два гола превышает результаты ближайших преследователей. Таким образом, он завершил групповой этап с результатом выше, чем у всех остальных нападающих турнира.

Холанд и Хёйлунн также в пятерке лучших

Вторую строчку списка бомбардиров делят между собой пять футболистов. Каждый из них стал автором шести голов.

Это:

Расмус Хёйлунн — Дания;

Андри Гудьонсен — Исландия;

Виктор Дьёкереш — Швеция;

Эрлинг Холанд — Норвегия;

Трой Пэрротт — Ирландия.

В этом списке, наряду с такими известными нападающими, как Холанд и Хёйлунн, примечательны высокие результаты Андри Гудьонсена и Троя Пэрротта.

Таким образом, Гарри Кейн с восемью голами стал единоличным лидером группового этапа Лиги наций. Холанд, Хёйлунн и еще четверо футболистов, забив по шесть мячей, разделили второе место.