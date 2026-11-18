Гарри Кейн обошел всех в гонке бомбардиров Лиги наций
Стало известно имя самого результативного нападающего группового этапа Лиги наций. Капитан сборной Англии Гарри Кейн забил восемь голов в шести матчах, став лучшим бомбардиром турнира.
Среди его ближайших преследователей — звезда сборной Норвегии Эрлинг Холанд, датский форвард Расмус Хёйлунн и ряд других известных футболистов.
Кейн — первый в гонке бомбардиров
Нападающий сборной Англии сумел забить восемь мячей в шести матчах группового этапа Лиги наций. Этот результат принес ему статус лучшего бомбардира соревнований.
Показатель Кейна на два гола превышает результаты ближайших преследователей. Таким образом, он завершил групповой этап с результатом выше, чем у всех остальных нападающих турнира.
Холанд и Хёйлунн также в пятерке лучших
Вторую строчку списка бомбардиров делят между собой пять футболистов. Каждый из них стал автором шести голов.
Это:
Расмус Хёйлунн — Дания;
Андри Гудьонсен — Исландия;
Виктор Дьёкереш — Швеция;
Эрлинг Холанд — Норвегия;
Трой Пэрротт — Ирландия.
В этом списке, наряду с такими известными нападающими, как Холанд и Хёйлунн, примечательны высокие результаты Андри Гудьонсена и Троя Пэрротта.
Таким образом, Гарри Кейн с восемью голами стал единоличным лидером группового этапа Лиги наций. Холанд, Хёйлунн и еще четверо футболистов, забив по шесть мячей, разделили второе место.
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