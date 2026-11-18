В Узбекистане сотрудники получили возможность получать заработную плату и другие выплаты на банковскую карту по своему выбору, независимо от того, какой банк обслуживает работодателя. Эта возможность была внедрена Центральным банком.

Ранее для получения зарплаты работнику приходилось открывать отдельную карту в банке, обслуживающем работодателя. Теперь же можно использовать уже имеющуюся банковскую карту, оформленную на свое имя.

Для этого достаточно предоставить реквизиты выбранной карты в бухгалтерию работодателя. В дальнейшем сотрудник может выбрать другую банковскую карту или изменить платежные реквизиты.

Согласно новому порядку, карта или электронный кошелек должны быть оформлены на имя самого сотрудника.

На данный момент эта возможность на начальном этапе действует для организаций частного сектора и их работников.