Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз

·156·Мир
Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз

Супруга проживающего в Дубае предпринимателя Джамала Аль Надака, Соуди Аль Надак, сообщила, что муж купил ей частный остров, чтобы она могла отдыхать вдали от посторонних глаз. Об этом в 2024 году сообщило издание Те Индепендент.

По словам блогера, стоимость острова, расположенного в Азии, составила 50 миллионов долларов. Супруги рассматривают эту покупку не только как место для личного отдыха, но и как инвестицию в будущее.

Соуди Аль Надак не раскрыла точное местоположение острова из соображений безопасности. Она подчеркнула, что частная территория позволит им спокойно отдыхать, оставаясь вне поля зрения общественности.

Однако информация о покупке острова и его оценке в 50 миллионов долларов не была подтверждена независимыми источниками. В связи с этим данное сообщение основывается исключительно на заявлении блогера.

Соуди Аль НадакДжамал Аль НадакЧастный остров
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

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