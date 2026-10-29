Миллионер купил жене частный остров за 50 миллионов долларов, чтобы она могла отдыхать вдали от чужих глаз

Супруга проживающего в Дубае предпринимателя Джамала Аль Надака, Соуди Аль Надак, сообщила, что муж купил ей частный остров, чтобы она могла отдыхать вдали от посторонних глаз. Об этом в 2024 году сообщило издание Те Индепендент.

По словам блогера, стоимость острова, расположенного в Азии, составила 50 миллионов долларов. Супруги рассматривают эту покупку не только как место для личного отдыха, но и как инвестицию в будущее.

Соуди Аль Надак не раскрыла точное местоположение острова из соображений безопасности. Она подчеркнула, что частная территория позволит им спокойно отдыхать, оставаясь вне поля зрения общественности.

Однако информация о покупке острова и его оценке в 50 миллионов долларов не была подтверждена независимыми источниками. В связи с этим данное сообщение основывается исключительно на заявлении блогера.