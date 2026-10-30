На Солнце произошел гигантский взрыв протяженностью 500 тысяч километров — что ждет землян?

·90·Мир
На Солнце произошел гигантский взрыв протяженностью 500 тысяч километров — что ждет землян?

На Солнце зафиксировано рекордное явление космического масштаба. На поверхности звезды произошел выброс гигантского протуберанца, протянувшегося на целых 500 тысяч километров. Облако раскаленной плазмы, в несколько раз превышающее диаметр планеты Земля, отделилось от солнечной короны и начало движение по открытому космосу.

Ученым удалось полностью зафиксировать этот уникальный и впечатляющий астрономический процесс с помощью специальных орбитальных телескопов. Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) предоставила официальную информацию о результатах наблюдений и возможных последствиях.

Масштаб взрыва и направление траектории

Согласно полученным предварительным расчетам, динамика развития события выглядит следующим образом:

  • Рекордный размер: Шлейф плазмы, выброшенный с Солнца, охватил расстояние в 500 тысяч километров, став одним из крупнейших протуберанцев за последнее время;

  • Фактор, снизивший риск удара: Взрыв произошел на самом краю (боковой части) видимого диска Солнца. Этот фактор значительно снижает вероятность прямого фронтального и массированного удара облака плазмы по Земле;

  • Скользящее столкновение: Несмотря на то что основное вещество направлено в сторону, астрофизики не исключают вероятность того, что край плазменного облака заденет магнитосферу Земли по касательной.

Что ждет землян: перебои со связью и магнитная буря

Если периферия (крайние слои) облака плазмы заденет магнитное поле нашей планеты, возможен ряд геомагнитных явлений:

  • Магнитная буря средней силы: Вследствие возмущения магнитосферы возможны магнитные бури средней интенсивности;

  • Технологические последствия: Подобные геомагнитные волны могут вызвать кратковременные сбои в высокоточных навигационных системах (ГПС) и снизить качество радиосвязи в высоких широтах;

  • Чудо в небе — полярное сияние: Положительным аспектом явления является то, что в результате столкновения с верхними слоями атмосферы на ночном небе возникнут удивительно яркие полярные сияния (Aurora Бореалис). Астрономы отмечают, что эту красивую картину можно будет увидеть даже в относительно южных регионах, где подобные явления обычно не наблюдаются.

Астрофизики продолжают непрерывный мониторинг солнечной активности и изменений космической погоды.

Солнечный протуберанецМагнитная буряИКИ РАНПолярное сияние
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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