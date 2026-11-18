Инвестиционные счета президента США Дональда Трампа в мае продали часть акций компании Nvidia на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Эта сделка была совершена после возвращения из государственного визита в Китай и после того, как, по сообщениям, госсекретарь Марко Рубио проинформировал его о возможных связях главы Nvidia Дженсена Хуанга с лицом, подозреваемым в шпионаже.

Об этом сообщил телеканал КНБК, проанализировав финансовые отчеты Белого дома.

Когда были проданы акции?

Согласно анализу КНБК, 18 мая инвестиционные счета Трампа продали акции Nvidia на сумму от 500 001 до 1 миллиона долларов. Это произошло в первый понедельник после возвращения президента США из государственного визита в Китай.

Издание, ссылаясь на данные Те Нью-Йорк Тимес, пишет, что за пять дней до этого Марко Рубио передал Трампу разведданные о возможных проблемах безопасности, связанных с Дженсеном Хуангом.