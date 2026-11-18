Стало известно, что Трамп продал акции Nvidia на фоне визита в Китай и секретных данных
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- В мае инвестиционные счета президента США Дональда Трампа продали акции Nvidia на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона долларов.
- Эта сделка произошла после возвращения главы государства из государственного визита в Китай.
- Она также состоялась после того, как госсекретарь Марко Рубио передал информацию о разведданных касательно проблем безопасности, связанных с Дженсеном Хуангом.
Инвестиционные счета президента США Дональда Трампа в мае продали часть акций компании Nvidia на сумму от 500 тысяч до 1 миллиона долларов. Эта сделка была совершена после возвращения из государственного визита в Китай и после того, как, по сообщениям, госсекретарь Марко Рубио проинформировал его о возможных связях главы Nvidia Дженсена Хуанга с лицом, подозреваемым в шпионаже.
Об этом сообщил телеканал КНБК, проанализировав финансовые отчеты Белого дома.
Когда были проданы акции?
Согласно анализу КНБК, 18 мая инвестиционные счета Трампа продали акции Nvidia на сумму от 500 001 до 1 миллиона долларов. Это произошло в первый понедельник после возвращения президента США из государственного визита в Китай.
Издание, ссылаясь на данные Те Нью-Йорк Тимес, пишет, что за пять дней до этого Марко Рубио передал Трампу разведданные о возможных проблемах безопасности, связанных с Дженсеном Хуангом.
Однако позже Трамп опроверг получение такой информации. Он также заявил, что не знал о том, что женщина, связанная с Хуангом, является шпионкой.
Сделки Трампа с акциями Nvidia
По данным анализа КНБК, с момента возвращения Трампа в Белый дом его инвестиционные счета покупали или продавали акции Nvidia не менее 103 раз. Общая стоимость этих операций оценивается в сумму от 27 до 97,5 миллионов долларов.
Представитель Белого дома заявил, что инвестиционный портфель президента управляется независимыми финансовыми консультантами и Трамп лично не вмешивается в торговые решения.
Важно отметить, что в опубликованных финансовых отчетах нет доказательств того, что Трамп лично давал указания по продаже акций или что его консультанты использовали секретные разведданные.
Таким образом, майская продажа акций Nvidia оказалась в центре внимания из-за совпадения по времени между визитом Трампа в Китай, подозрениями в сфере безопасности вокруг Дженсена Хуанга и инвестициями президента. Однако сам по себе этот факт не означает, что торговля акциями велась под влиянием секретной информации.
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