На улицах Сеула появились сотни Пикачу и удивили всех

В центре столицы Южной Кореи Сеула прошло необычное массовое шоу с участием сотен людей в образах Пикачу. Видеозаписи мероприятия быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

Сообщается, что данное мероприятие было организовано в рамках фестиваля, посвященного 30-летию франшизы Покемон. В нем сотни участников в образе Пикачу — одного из самых популярных персонажей вселенной Покемон — вышли на улицы Сеула и устроили совместное шествие.

Шоу с красочными костюмами и множеством Пикачу создало уникальную атмосферу в центральной части города. Фестиваль объединил фанатов Покемон в одном месте, позволив им принять участие в событии, связанном с их любимыми героями.

Кадры с мероприятия широко разошлись в соцсетях, вызвав большой интерес к необычному зрелищу в Сеуле.