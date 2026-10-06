На улицах Сеула появились сотни Пикачу и удивили всех

·44·Мир
На улицах Сеула появились сотни Пикачу и удивили всех

В центре столицы Южной Кореи Сеула прошло необычное массовое шоу с участием сотен людей в образах Пикачу. Видеозаписи мероприятия быстро распространились в социальных сетях и привлекли внимание пользователей.

Сообщается, что данное мероприятие было организовано в рамках фестиваля, посвященного 30-летию франшизы Покемон. В нем сотни участников в образе Пикачу — одного из самых популярных персонажей вселенной Покемон — вышли на улицы Сеула и устроили совместное шествие.

Шоу с красочными костюмами и множеством Пикачу создало уникальную атмосферу в центральной части города. Фестиваль объединил фанатов Покемон в одном месте, позволив им принять участие в событии, связанном с их любимыми героями.

Кадры с мероприятия широко разошлись в соцсетях, вызвав большой интерес к необычному зрелищу в Сеуле.

30-летие PokémonСеулПикачуфестиваль Pokémon
Поделиться:
Telegram-каналСледить в Google
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Пикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбитеПикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбите19 сентября 18:25Президент: «С самого утра даже воды не дали» (видео)Президент: «С самого утра даже воды не дали» (видео)16 сентября 13:42Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)15 сентября 22:07Флаг Узбекистана в небе над Сеулом: неожиданная картина привлекла всеобщее вниманиеФлаг Узбекистана в небе над Сеулом: неожиданная картина привлекла всеобщее внимание15 сентября 13:49Прямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную КореюПрямо с саммита БРИКС в Сеул: Токаев прибыл с государственным визитом в Южную Корею14 сентября 13:30Тевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в КорееТевная встреча в Сеуле: Шавкат Мирзиёев побеседовал с узбекской молодежью в Корее13 сентября 11:19
ОбъявленияДля сотрудничества
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
Опасно ли писат номер на окнке машинй? Бип нашёл новое решение для водителей!
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
Невесте надели 52 килограмма золота: свадьбу начали проверять
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
В Каракалпакстане обнаружено 4 тонны золота: самое интересное, что 80% территории еще не изучено
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Гигантский питон, содержащийся дома, проглотил ребенка? Сообщения из Вьетнама вызвали панику
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Вращение Земли ускоролось: в мире может измениться система исчисления времени
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Двухнедельный ослик пропал и на следующий день был найден мертвым при жутких обстоятельствах
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Участник, проспавший 90 минут в Японии, получит $14 тысяч
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Отец, приготовивший лекарство дома, чтобы спасти сына
Как живет 436-килограммовый пакистанец?
Как живет 436-килограммовый пакистанец?