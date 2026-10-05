Положит ли конец 32-летней неприятной серии? Узбекистан завтра сыграет с Южной Кореей

·51·Спорт
Положит ли конец 32-летней неприятной серии? Узбекистан завтра сыграет с Южной Кореей

Завтра, 6 октября, национальная сборная Узбекистана проведет важный и заключительный товарищеский матч в рамках очередных международных дней ФИФА. Наши представители сойдутся на поле против одной из сильнейших сборных континента — Южной Кореи.

Это противостояние имеет огромное значение не только для проверки текущего состояния команд, но и с точки зрения прерывания одной из самых долгих неудачных традиций в истории узбекского футбола. Главные команды двух стран встречаются лицом к лицу на зеленом поле спустя ровно 8-летний перерыв.

История из 16 матчей: Цифры и единственная историческая победа

Сборные Узбекистана и Южной Кореи до сегодняшнего дня провели между собой на международной арене в общей сложности 16 матчей. Статистика очных встреч выглядит следующим образом:

  • Победы Южной Кореи: 11 матчей;

  • Ничьи: 4 матча;

  • Победы Узбекистана: 1 матч;

  • Разница мячей: 14:34 (в пользу соперника).

Единственная победа нашей национальной сборной над «азиатскими тиграми» приходится на исторические Азиатские игры 1994 года. Тогда на соревнованиях в Хиросиме наши представители одержали победу со счетом 1:0 и в последствии завоевали золотые медали. С тех пор, то есть ровно на протяжении 32 лет, сборная Узбекистана не может победить корейцев.

Последняя встреча и настрой на реванш

Последняя очная встреча команд состоялась в ноябре 2018 года в рамках товарищеского матча в Австралии. В том поединке представители Южной Кореи забили в ворота нашей команды 4 безответных мяча и победили со счетом 4:0.

Спустя восемь лет, выходя на противостояние с обновленным, помолодевшим и обладающим международным опытом поколением, эта игра для нашей национальной сборной — самая удобная возможность взять реванш и утолить 32-летнее ожидания болельщиков.

Когда и во сколько начнется матч?

Этот бескомпромиссный товарищеский матч в рамках дней ФИФА стартует 6 октября в 16:00 по ташкентскому времени. Встреча послужит для тренерского штаба нашей национальной сборной важным испытанием для очередной проверки сил перед континентальными кубками и отборами на Чемпионат мира.

Национальная сборная УзбекистанаНациональная сборная Южной КореиДни ФИФА6 октября
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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