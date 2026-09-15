Шавкат Мирзиёев встретился с узбекскими студентами и учеными в Сеуле (видео)

Одно из самых волнующих, искренних и душевных событий состоялось в рамках государственного визита Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева в Республику Корея. Глава государства встретился в неформальной и открытой обстановке с учеными, предпринимателями и студентами из Узбекистана, обучающимися в престижных вузах, которые трудятся и ведут научные изыскания в этой передовой стране. На встрече выдвигались не просто идеи для диалога, а концептуальные предложения, определяющие цифровое будущее Нового Узбекистана и направленные на объединение знаний наших соотечественников с корейским опытом.

Узбекская молодежь и эксперты лично представили Президенту важные проекты по интеграции механизмов искусственного интеллекта (ИИ) в национальную экономику, медицину, таможенную и транспортную сферы, упрощению систем международных денежных переводов и выведению подготовки IT-специалистов на новый уровень. В центре обсуждения также находились вопросы популяризации узбекского языка и классической литературы в Корее, расширения сети культурных центров. Президент пообещал, что каждая инициатива будет лично изучена и полностью поддержана государством, призывая соотечественников объединиться ради процветания Родины. Итак, какие инновационные решения предложили соотечественники в Корее главе государства, как будут претворяться в жизнь проекты по искусственному интеллекту и денежным переводам, и какие условия создаются для молодежи за рубежом?

«Искусственный интеллект и цифровая экономика»: Передовые идеи соотечественников

Важные технологические инициативы, выдвинутые на встрече в Сеуле:

Искусственный интеллект в государственном управлении: Высказано предложение о широком внедрении передовых цифровых алгоритмов и решений на основе искусственного интеллекта в отраслях национальной экономики и государственных услугах;

Трансформация отраслей: Определено создание инновационных программ, устраняющих бюрократию и повышающих качество услуг в сфере медицины, транспорта, таможенного контроля и туризма;

Денежные переводы и платежные системы: Выдвинута инициатива по ускоренному развитию национальных платежных систем и платформ быстрых, недорогих денежных переводов между двумя странами;

Подготовка IT-кадров: Представлен проект по подготовке базы специалистов по сложному программированию и информационной безопасности для Узбекистана в высокотехнологичных центрах Кореи.

Узбекский язык и литература в Корее: Новый этап культурной дипломатии

Продвижение национальной идентичности и укрепление гуманитарных связей:

Сеть культурных центров: Одобрена инициатива по увеличению числа узбекских национальных культурных центров в крупных городах Республики Корея;

Курсы по изучению узбекского языка: Предусмотрено запуск специальных учебных программ по обучению узбекскому языку среди корейских студентов и местного населения;

Переводы классической литературы: Достигнута договоренность о профессиональном переводе на корейский язык и издании уникальных трудов Алишера Навои, Бабура и других великих узбекских мыслителей.

«Поддержим каждый проект»: Твердая уверенность главы государства

Обращение Президента Шавката Мирзиёева к соотечественникам:

Личная благодарность: Глава государства высоко оценил самоотверженность наших соотечественников, которые, находясь вдали от родины, вносят достойный вклад в ее развитие;

«Лучшие проекты будут реализованы»: Президент подчеркнул, что каждая инициатива, озвученная молодежью, будет тщательно изучена, обеспечена практическим финансированием и поддержкой государства;

Двери всегда открыты: Обращаясь к профессорам, ученым и студентам, лидер Узбекистана отметил, что правительство гарантирует все благоприятные условия для реализации интеллектуального потенциала специалистов за рубежом на родине;

Готовность молодежи: Участники встречи выразили готовность направить свои знания и инновационный опыт на благо процветания и экономического могущества Нового Узбекистана.

Теплый диалог Президента Шавката Мирзиёева с соотечественниками в Сеуле положил начало новой эре в привлечении знаний наших высококвалифицированных кадров за рубежом в промышленность и общественную жизнь страны.

Как вы думаете, насколько быстро опыт наших соотечественников, обучающихся и работающих в Южной Корее, в сфере искусственного интеллекта и цифровых технологий ускорит реформы в Узбекистане? Какие еще дополнительные льготы необходимо создать для возвращения талантливой молодежи на родину и реализации их идей? Оставляйте свои мысли в комментариях и с гордостью делитесь этой вдохновляющей статьей об исторической встрече в Сеуле со всеми друзьями, студентами, обучающимися за рубежом, и близкими!