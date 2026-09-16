Президент: «С самого утра даже воды не дали» (видео)

·0·Общество
Президент: «С самого утра даже воды не дали» (видео)

Государственный визит президента Узбекистана Шавката Мирзиёева в Южную Корею проходит по насыщенному графику встреч и мероприятий. Во время встречи с соотечественниками в Сеуле глава государства рассказал, что из-за обилия дел в течение дня порой не остается времени даже на обед.

По словам Мирзиёева, из-за мероприятий в рамках визита он просыпается в 4:00 утра. Отметив, что из-за постоянных разговоров в течение дня у него охрип голос, Президент отнесся к ситуации с юмором.

«С самого утра даже воды не дали», — сказал он в ходе встречи.

В рамках государственного визита проводятся встречи с официальными лицами Южной Кореи, переговоры, бизнес-форум и другие мероприятия.

Шавкат МирзиёевЮжная КореяСеулБизнес-форум
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Charos
«ZAMIN.UZ» редактор

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