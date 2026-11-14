Участник BTS Джин приобрел здание в Сеуле за 7,2 миллиона долларов

Участник группы BTS Джин (Ким Сокджин) приобрел коммерческое здание в районе Ханнам-дон в столице Южной Кореи, Сеуле, за 9,6 миллиарда вон (примерно 7,18 миллиона долларов).

Согласно данным представителей рынка недвижимости и реестра собственности, ранее здание принадлежало бывшему председателю компании «Ourhome» Ку Ми Хён и ее семье. Джин оформил право собственности на этот объект 4 ноября.

Здание, построенное в мае 1990 года, состоит из одного подземного и четырех надземных этажей. Его общая площадь составляет 303 квадратных метра. Объект расположен рядом с элитными жилыми комплексами Сеула — Hannam The Hill и Nine One Hannam.

Семья Ку Ми Хён приобрела здание в июле 2025 года за 6,8 миллиарда вон. После этого в нем были проведены масштабные реконструкционные работы. Спустя примерно год и четыре месяца здание было продано Джину за 9,6 миллиарда вон. Таким образом, предыдущие владельцы получили прибыль в размере 2,8 миллиарда вон за счет разницы в цене покупки и продажи. При этом расходы на ремонт и налоги не учитывались.

После смены владельца название здания было изменено на «Jini». В настоящее время в здании продолжаются внутренние ремонтные работы. Пока неизвестно, с какой целью Джин планирует использовать этот объект.