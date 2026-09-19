Пикачу на МКС: маленький герой в научной миссии на орбите

Европейское космическое агентство (ESA) и Те Покемон Компани Интернатионал объявили о беспрецедентной совместной программе, направленной на популяризацию космоса. В рамках этого сотрудничества всемирно известный персонаж Пикачу побывал не только на Земле, но и на Международной космической станции. Ожидается, что эта инициатива станет важным шагом в повышении интереса молодого поколения к науке и технологиям. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, проект приурочен к Всемирной неделе космоса, которая отмечается с 4 по 10 октября. В центре внимания — масштабные семейные выставки, рассказывающие о космических программах Европы, изучении Солнечной системы и повседневной деятельности космонавтов на орбитальной станции.

Образ Пикачу активно используется для популяризации космических исследований. В частности, мягкая игрушка в виде этого персонажа отправилась на Международную космическую станцию вместе с астронавтом ESA Софи Адено и совершила успешный полет в космосе.

67 дней в космосе

Согласно источнику, маленький Пикачу провел на орбите период с 11 апреля по 17 июня. В общей сложности он находился в космосе 67 дней, совершив около 1040 витков вокруг Земли. Этот уникальный опыт признан интересным шагом на пути объединения космических исследований с массовой культурой.

В рамках инициативы будут представлены не только научно-просветительские выставки, но и специальная продукция для широкой публики. В частности, в сотрудничестве ESA и Покемон планируется выпуск эксклюзивной одежды, аксессуаров и коллекционных товаров.

Интеграция в цифровой мир

Цифровая часть программы охватывает популярную игру Покемон ГО. Игроки, посещающие музеи и выставки в Европе, получат доступ к специальному цифровому контенту. Пользователи смогут встретить специально добавленного в игру «Пикачу-астронавта», участвовать в интересных рейдах и временных исследованиях.

Ожидается, что эта совместная программа, объединяющая науку и индустрию развлечений, станет эффективным инструментом для донесения достижений Европы в области космических исследований до широкой общественности, особенно молодежи. Синтез космоса и популярных персонажей создает основу для продолжения подобных научно-популярных проектов в будущем.