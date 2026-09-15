15 сентября жители Сеула стали свидетелями необычного зрелища. Над столицей Южной Кореи пролетел дирижабль в цветах флага Узбекистана. Гармония синего, белого и зеленого цветов создала неповторимый вид в небе мегаполиса.

Появление дирижабля в небе Сеула совпало по времени с предстоящим государственным визитом Президента Узбекистана в Южную Корею.

Через эту символическую инициативу ставится цель еще раз познакомить жителей Сеула и гостей города с Узбекистаном, продемонстрировать национальные ценности и государственные символы страны.

Флаг Узбекистана в небе Сеула стал символическим выражением дружественных связей между двумя странами. Сеул считается одним из крупнейших и наиболее технологически развитых городов мира. Появление цветов флага Узбекистана в небе столь современного мегаполиса превратилось в примечательное зрелище.

Эта инициатива оценивается как символический шаг, выражающий выход отношений между двумя государствами на новый и перспективный этап.