71-летний мужчина, собирающий мусор, неожиданно узнал, что на его счете есть 63 тысячи долларов

В Китае в жизни 71-летнего мужчины, который более 20 лет зарабатывал на жизнь сбором вторсырья, произошло неожиданное событие. Он не знал, что на его банковском счете за годы накопилось 63 тысячи долларов.

В начале 2000-х годов мужчина потерял работу в государственном магазине, где проработал почти 30 лет. После этого он столкнулся с финансовыми трудностями, погряз в долгах и потерял связь с близкими. Он жил в заброшенном здании и зарабатывал на жизнь сбором мусора.

В 2024 году социальные работники начали оказывать мужчине помощь. В процессе восстановления документов выяснилось, что с 2015 года он получал пенсию, но этими средствами совершенно не пользовался.

В результате за годы на пенсионном счете накопилось около 63 тысяч долларов.

Теперь мужчина планирует потратить часть своих неожиданных сбережений на аренду квартиры. Эти средства позволят ему жить в гораздо более комфортных условиях после многих лет тяжелой жизни.