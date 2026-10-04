У 71-летнего мужчины на спине появилась гигантская опухоль размером с трех младенцев

В китайском городе Лхаса хирургическим путем удалили гигантскую опухоль на спине у 71-летнего мужчины, вес которой равен весу трех младенцев.

Пожилой мужчина обратился в больницу с этим крупным новообразованием. Выяснилось, что опухоль находилась на его теле почти 30 лет. Однако за последние два года она начала расти очень быстро.

Огромное и мягкое образование начиналось от левого плеча пациента и спускалось до нижней части поясницы. На поверхности опухоли были отчетливо видны поверхностные кровеносные сосуды. В ходе медицинского обследования было установлено, что она оказывает давление на окружающие мышцы.

Хирурги приняли решение оперировать пациента. Размер опухоли составил 56×54×28 сантиметров. Специалисты сделали разрез над новообразованием и осторожно, слой за слоем, отделили его от окружающих тканей. В процессе этого кровеносные сосуды, питавшие опухоль, также перевязывались.

В результате гигантское образование было удалено полностью, единым блоком. Как сообщает Нид То Кнов, его вес составил 22 фунта, то есть почти 10 килограммов. Этот вес примерно равен общей массе трех новорожденных детей, каждый из которых в среднем весит по 7 фунтов.

Тем не менее во время операции пациент потерял немного крови. По словам врачей, объем кровопотери при хирургическом вмешательстве составил около 100 миллилитров.

После удаления гигантской опухоли хирурги провели пациенту и специальную реконструктивную операцию. С помощью метода лоскутной реконструкции был устранен крупный дефект тканей, образовавшийся на месте удаленной опухоли.

Лабораторные исследования удаленного образования показали, что его основную часть составляют зрелые жировые клетки.

Дренаж у пациента удалили через пять дней после операции. Швы же сняли через две недели. Рана зажила хорошо, и в ходе девятимесячного послеоперационного наблюдения признаков рецидива опухоли или ее распространения в другие места обнаружено не было.

Врачи отметили, что риск распространения опухоли данного типа на другие части тела обычно низкий. Однако она может рецидивировать локально, а в некоторых случаях перерождаться в более агрессивную форму опухоли.

По этой причине 71-летний пациент, проходивший лечение в Лхасе, должен находиться под длительным медицинским наблюдением. Этот процесс включает в себя регулярные клинические осмотры и при необходимости медицинское сканирование.

Этот необычный медицинский случай недавно был описан и в научном медицинском журнале. В публикации приведена информация о методах и хирургических подходах, примененных врачами при удалении гигантской опухоли.