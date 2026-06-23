Пенсионный возраст для женщин снова повысят: новый порядок

С 1 июля текущего года в Азербайджане пенсионный возраст для женщин будет снова повышен на шесть месяцев и достигнет 65 лет. Таким образом, в стране пенсионный возраст для мужчин и женщин будет приведен к единому уровню.

Согласно закону страны «О трудовых пенсиях», пенсионный возраст женщин с 1 июля 2017 года по 1 июля 2027 года постепенно увеличивается на шесть месяцев ежегодно. Для мужчин этот процесс завершился 1 июля 2021 года, и пенсионный возраст был установлен на уровне 65 лет.

Согласно законодательству, право на получение трудовой пенсии по возрасту предоставляется гражданам, достигшим пенсионного возраста и накопившим достаточный пенсионный капитал на личном страховом счете. Если пенсионного капитала недостаточно, требуется страховой стаж не менее 25 лет.

Гражданам, не имеющим права на трудовую пенсию, назначается социальное пособие по возрасту. С 1 января 2023 года его размер составляет 220 манатов, а минимальная трудовая пенсия — 320 манатов. Также пенсия по возрасту назначается пожизненно.

Для справки: предыдущее повышение пенсионного возраста для женщин было осуществлено с 1 июля 2025 года, когда он был установлен на уровне 64 лет и 6 месяцев.

Для сравнения, в Узбекистане согласно действующему законодательству общий пенсионный возраст для женщин установлен в 55 лет.